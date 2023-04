Caratinguense é coroada Miss no Vale do Aço

Edvanya Gomes representará a cidade no concurso Miss Universo Minas Gerais 2023

CARATINGA- Edvanya Gomes Ferreira, 23 anos, foi coroada Miss Caratinga no Espaço Manancial, em Santana do Paraíso.

A jovem, juntamente das misses de Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso e Timóteo representarão suas cidades no concurso Miss Universo Minas Gerais 2023, que acontecerá do dia 28 de abril a 2 de maio na cidade de Juiz de Fora.

O evento contou com a presença da Miss Universo Minas Gerais, Isadora Murta de Contagem, que foi top 3 no concurso Miss Universo Brasil.

Edvanya Gomes é graduada em Estética. Ela trabalha como esteticista, maquiadora, modelo e influenciadora digital. Em suas redes sociais, ela destaca: “Ser miss é muito além de ser apenas beleza física. É ser exemplo, ser forte, buscar conhecimento, crescer, inspirar e mostrar ao universo que você pode e você consegue. Basta você acreditar”.