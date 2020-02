Caratinguense é convocado para seleção mineira de vôlei

Vitinho disputará o Campeonato Brasileiro

CARATINGA- Um atleta de Caratinga foi convocado para compor a seleção mineira sub-17, que disputará o Campeonato Brasileiro de 16 a 21 de março. Vitor Carvalho de Oliveira, 16 anos, o ‘Vitinho’, é aluno do projeto América Vôlei e atua na posição de líbero.

Gilson Bispo, que é técnico do projeto explica que até a convocação, o jogador precisou passar por três etapas, a primeira, foi selecionado dentre 60 atletas. Disputando com outras 29 jovens promessas na segunda etapa, ficou entre os 18 e por fim entre os 12, garantindo a cobiçada vaga.

“O Campeonato Brasileiro hoje é a copa mais importante do Brasil de voleibol de categoria de base, seleciona vários atletas de cada estado, levando todos eles para dentro de Saquarema, onde eles poderão ser também convocados para a seleção brasileira”, destaca Gilson.

Para o técnico, a convocação de Vitinho pode ser considerada um marco no esporte local. “Caratinga já teve outros convocados, mas nenhum foi ao Brasileiro, inclusive o Rodrigo Ribeiro que é o atleta profissional do município foi convocado para a Seleção Mineira, mas não compôs. O Vitinho já foi convocado e compôs a seleção, isso é muito importante para o nosso projeto, traz visibilidade, oportunidade para os demais e credibilidade para que outros acreditem que também possam chegar”.

Gilson Bispo frisa as características do atleta que fizeram com que ele se destacasse. “O Vitinho é muito ágil, rápido. Ele foi descoberto no futebol, tive oportunidade de arrancar ele do futebol, o pai ficou meio receoso na época, mas acabou que hoje está aí esse grande craque de voleibol”.

O projeto América Vôlei nasceu há mais de três anos e desde então vem revelando inúmeros talentos. “Junto com a Érica, Helizângela, depois o Cleitinho assumiu esse trabalho, me convidando para fazer parte desse projeto, onde nós trouxemos vários alunos de escola, para justamente descobrir talentos do município. E aqui tem vários talentos, Rodrigo Ribeiro é daqui, temos outros atletas que irão sair daqui”, afirma Gilson.

Atualmente, são 50 alunos que passam por treinamentos e orientações técnicas. A intenção é expandir os trabalhos. “Hoje o critério para fazer parte estar matriculado, onde vamos busca-lo dentro da sala de aula. Agora estamos iniciando o América Social, vamos adotar duas escolas dentro do município, onde faremos as aulas dentro destas instituições, que é a Escola Estadual José Augusto Ferreira e a Princesa Isabel”.

Vitinho enfatiza que se preparou bastante para a seletiva e descreve o sentimento após a notícia da convocação. “No começo eu queria futebol mesmo, mas, fui gostando do trabalho, apaixonando pelo vôlei e decidi mudar (risos). Graças a Deus, foi Ele. O Gilson me falou que iria me indicar para a seletiva, me pediu para ir trabalhando, fui correndo na Dário Grossi, treinando firme. Fiquei muito feliz e surpreendido. Estou muito nervoso, mas, se Deus quiser vai dar tudo certo, estou trabalhando para isso. Segunda-feira vou lá treinar, ver o que o técnico quer e adaptar à formação deles, para o Campeonato Brasileiro”.

OUTROS TALENTOS

Outros talentos seguem brilhando no projeto América Vôlei. É o caso do levantador Renan Alves, 18 anos, que seguirá para as categorias de base do Santos. Ele iniciou no vôlei aos 14 anos por influência do pai e fala sobre sua expectativa “Foi através de um amigo que eu vim treinar, no início do ano de 2019 estava treinando bastante, acabei indo para São Paulo, agora voltei e estou indo pra lá de novo em março, vou integrar a equipe do Santos. Muita expectativa, defender uma camisa que tem peso tem que ter bastante responsabilidade”.

Já Isabelly Cevidanes, 14 anos, que é líbero, foi convocada para uma seletiva e vive a expectativa de integrar a seleção mineira. A atleta frisa sua preparação. “Entrei aqui sem gostar de vôlei, jogava bola e o Gilson fez eu me apaixonar. Tenho feito um treinamento bem rígido desde janeiro, duro, todos os dias para chegar lá e se eu não passar, ter uma experiência ótima. Me espelho no Vitinho, mas, profissionalmente na Camila Brait e no líbero Rogerinho”.