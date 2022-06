Caratinguense é contratado pelo Sada Cruzeiro

O experiente levantador Rodrigo Ribeiro chega como reforço para a armação do ataque celeste

DA REDAÇÃO– O Cruzeiro anunciou sua quarta contratação para a temporada 2022/2023, o levantador caratinguense Rodrigo Ribeiro. O atleta, de 36 anos, estava na equipe do APAN/Eleva Blumenau e chega como reforço para a armação do ataque celeste ao lado do argentino Nico Uriarte.

Com 1,90 metros, Rodrigo Ribeiro já passou por vários clubes do país, além de uma temporada na Romênia, em 2020/21, quando foi campeão nacional pelo Dínamo Buchurest. Na última temporada, defendeu o APAN/Eleva Blumenau, alcançando o top 5 da competição. No Sul do país também foi campeão catarinense em 2021.

Em entrevista ao DIÁRIO, Rodrigo fez um balanço de sua passagem pelo APAN/Eleva Blumenau. “A experiência foi muito legal. O APAN/Eleva Blumenau me acolheu e recebeu super bem, a cidade me recebeu super bem, conseguimos, eu e meus colegas de equipe, juntamente com a Comissão Técnica, desenvolver um trabalho muito bacana. Fui feliz e fiquei muito realizado com o trabalho desenvolvido lá”.

Rodrigo Ribeiro ainda falou sobre a contratação no Sada Cruzeiro “Estou muito feliz, indo jogar no Cruzeiro nessa próxima temporada. O Cruzeiro é um time multicampeão, tetracampeão do mundo, então, para mim é uma alegria muito grande poder fazer parte de um time com tantas feras, tão campeão assim. As expectativas são as melhores possíveis de trabalhar com pessoas do mais alto nível de voleibol do mundo e espero poder retribuir à altura, levar o nome do Cruzeiro à altura que ele merece”.

BOX

Ficha Técnica:

RODRIGO RIBEIRO

Rodrigo Soares Ribeiro Rodrigues

Levantador – 86 kg – 1,90m

Naturalidade: Caratinga

Nascimento: 13/02/1986

Clubes:

APAN/Eleva/Blumenau (2021/2022), Dínamo Buchurest – Romênia (2020/2021), Minas Tênis Clube (2019/2020), Copel Telecom Maringá Vôlei (2017/2018), Corinthians Guarulhos (2017/2018), JF Vôlei (2016/2017), Montes Claros Vôlei (2015/2016), JF Vôlei (2014/2015), São Bernardo Vôlei (2013/2014), Volta Redonda (2012/2013), Vivo Minas (2011/2012), Montes Claros Vôlei (2010/2011), ULBRA São Caetano (2009/2010), ULBRA Suzano (2008/2009) e Vôlei Futuro (2006/2008).