Caratinguense é campeão na quarta etapa da Copa Vale do Aço de Kart

DA REDAÇÃO- O kartódromo Emerson Fittipaldi em Ipatinga recebeu no sábado (10), a 4ª etapa da Copa Vale do Aço de Kart 2024. Destaque para o piloto caratinguense Rodrigo Batalha Carvalho Filho, 12 anos, que foi campeão nas categorias Novatos e Master.

Com apoio e incentivo do pai, Rodrigo Batalha, o pequeno piloto realiza treinamentos no simulador em casa e de forma prática em pista na região. Agora, ele se prepara para as penúltima e última etapas da competição.

Para se manter na prática esportiva, a família conta com auxílio de patrocinadores, o que auxilia no custeio das despesas, já que além das viagens para competir, Rodrigo também realiza treinamentos em outra cidade. São eles, faculdade IBRA, Supermercado Soares, Centro Automotivo Tobogã, Brasil Centro Automotivo, Fervel Autosocorro, Produtos de Limpeza São Vicente, Paraíso da Borracha, Top Granitos, Pães Milani, Hidroluz e Golden Care Distribuidora.