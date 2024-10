Caratinguense é campeão da etapa final da Copa Vale do Aço de Kart 2024

Pedro Lucas, de apenas 16 anos, venceu pilotos mais experientes

DA REDAÇÃO – “E que na minha idade só a velocidade anda junto a mim”, canta Roberto Carlos em “As Curvas da Estrada de Santos”. A velocidade costuma ser inerente à idade. E isso serve para Pedro Lucas Vieira Nogueira, de apenas 16 anos, mas ele corre onde se deve correr: no kartódromo. O adolescente venceu a etapa final da Copa Vale do Aço de Kart 2024, disputada no último sábado (5) em Ipatinga. Pedro Lucas derrotou pilotos mais experientes. A prova completa está disponível no YouTube.

A Copa Vale do Aço de Kart é realizada anualmente e é composta de seis etapas realizadas, sendo cada etapa realizada mensalmente e disputada em duas baterias de corrida. Nesta etapa final, o caratinguense Pedro Lucas foi o campeão pilotando o kart 95. Na primeira bateria, ele largou em terceiro lugar e logo assumiu a ponta para chegar em primeiro lugar. Na segunda bateria, por regra do regulamento da competição, o piloto do kart 95 largou em sexto lugar, terminando essa bateria em segundo lugar. No somatório de pontos das duas baterias sagrou-se o campeão desta etapa final.

Alexsandro, pai de Pedro Lucas, contou que o filho sempre desejou ser piloto, já falava nisto aos 4 anos de idade. “É apaixonado por aviões e carros de corrida, mas como aqui não tinha nada deste tipo e ainda era muito novo, fui protelando, até que ele andou de kart pela primeira vez num shopping. Este ano ele verificou que no kartódromo em Ipatinga havia como alugar karts para andar e assim começou a história dele no kart”, detalhou Alexsandro.

O pai explica que todo esporte tem seus perigos e com o kart não é diferente, “mas existem categorias a partir de 5, 6 anos de idade com a devida e máxima segurança, mas é um esporte muito exigente”.

Pedro Lucas estuda na Escola Professor Jairo Grossi e está cursando o 1º ano do ensino médio. Ele pretende continuar com os estudos, mas seu grande objetivo de vida é se tornar um piloto vencedor no automobilismo brasileiro.