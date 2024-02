Caratinguense é aprovado em seletiva do Sada Cruzeiro

CARATINGA- João Victor Almeida de Oliveira, 15 anos de idade. Coleciona títulos no voleibol pelas equipes da ACIC, Usipa (Ipatinga), Clube Caratinga Esporte Clube Olympico (Belo Horizonte) e Escola Estadual Princesa Isabel. Com muita dedicação e atuação destacada, foi aprovado em uma seletiva do Sada Cruzeiro e já se apresenta em Belo Horizonte neste final de semana.

“Comecei a jogar vôlei mesmo em 2021. Sempre via minha mãe jogando, comecei a ver ela jogar, ficava lá observando ela e gostei. Ela decidiu me colocar na minha primeira escola de voleibol, que foi a ACIC. Percebi que gostava muito, comecei a focar mais, treinar mais e foi indo. E o estudo sempre fazia parte, pois, não tem como ser atleta sem estudo. E treinando todos os dias e sempre buscando melhorar’, frisa o atleta.

Atualmente, João Victor é ponteiro, mas, já atuou nas posições de levantador líbero e oposto. Ele relata as experiências da seletiva bem-sucedida. “Primeiramente fiquei muito envergonhado, muito menino novo, mas, foi bacana, me acostumei a jogar com eles. Lugar diferente. A ansiedade foi demais, assim que pisei lá minha barriga já começou a doer, mas, com Deus quis, consegui me manter lá. Fiquei feliz porque é uma oportunidade única, porque não é um time qualquer. É o time. Seria uma grande hora fazer parte desse time”.

Questionado sobre seu ídolo no vôlei, ele cita um conhecido ponteiro cubano. “O López. O cara é fenomenal, faz de tudo e mais um pouco. Sempre olhei ele jogando e pensei, será que vou ser um dia igual a esse cara. Sempre fiquei me perguntando. Se Deus quiser vou melhorar cada vez mais e chegar lá”.

Com a aprovação, João Victor terá a oportunidade de disputar muitos campeonatos, podendo alçar voos mais altos e ser visto e reconhecido não somente no cenário regional, mas em todo o Brasil. “Minha sempre tem me apoiado muito, vou citar alguns nomes dos meus treinadores, porque sempre influenciaram muito também, Gilson Bispo, Rhalyson e Renan. Sempre fundamentais para minha evolução. Sem eles, acho que eu não estaria aqui. Até pelo jeito deles chamarem atenção, fez muita diferença. Tenho que esforçar muito, porque o caminho é longo. Dei o primeiro passo, mas, sei que têm muitos ainda por vir”.

Renan Alves, treinador de João Victor no Clube Caratinga, destaca o potencial do atleta. “Quando começamos, enxerguei nele uma grande maturidade técnica e uma grande desenvoltura nos seus movimentos. Em pouco tempo de trabalho deu pra perceber o potencial que poderia ser alcançado. Tenho certeza de que ele é merecedor de todas essas conquistas que vem acontecendo na vida dele. Quero desejar boa sorte ao nosso futuro atleta de Caratinga”.