Caratinguense conclui mais um desafio no Duathlon

CARATINGA- Nesse último sábado (2), aconteceu na cidade de Santa Cruz de Minas a primeira etapa do X Terra Estrada Real!

O atleta Breno Cardoso, mais uma vez representando a equipe RockSport e seus patrocinadores oficiais Frical e Prefeitura de Caratinga, concluiu mais um desafio no Duathlon com as respectivas distâncias: 3 km, corrida 20km Mountain Bike e 8km, corrida com o tempo final de 2:05:57, terminando em 14° geral e 2° lugar na categoria 25/29 anos.

“Prova bem desafiadora, com percursos inéditos de muitas trilhas. Continuamos os trabalhos com foco nas próximas provas que acontecerão”, resume o atleta.