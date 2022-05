Caratinguense campeão da 2ª Etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo

DA REDAÇÃO– Nos dias 30 e 1° de maio de 2022 a Federação de Taekwondo de Minas Gerais – FTEMG realizou a 2ª Etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo na cidade de Sete Lagoas.

Participaram da competição mais de 400 atletas (40 academias representadas por 34 cidades de Minas Gerais). Ao todo, mais de mil pessoas passaram pela cidade entre turistas, atletas e funcionários da federação.

Caratinga foi representada pelo atleta Marcos Toledo de Souza e o técnico Mário Toledo Junior. Marcos participou na categoria Sub/21 (luta até 68kg) e sagrou-se campeão da 2ª Etapa do Mineiro, garantido vaga para representar Minas Gerais no Supercampeonato Brasileiro que acontecerá de 22 a 26 de junho em São José na Grande Florianópolis –SC. Marcos segue firme nos treinamentos para a próxima competição, a Seletiva Internacional Universitária que acontecerá nos dias 10,11 e 12 de maio de 2022 em Rio Verde – GO.

O atleta Marcos Toledo e o técnico Mario Toledo são apoiados pela Prefeitura Municipal de Caratinga, através do Programa Bolsa Atleta e Dayvid Tionas nutricionista.