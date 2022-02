Caratinguense apresenta resultado em campeonato de Skateboard

DA REDAÇÃO- Diego André, conhecido como ‘Bart Simpson’, pratica skate há dois anos. De lá para cá, ele vem participando de competições, representando a cidade de Caratinga.

No dia 29 de janeiro ele participou de um campeonato de Skateboard em Governador Valadares, que contou com as categorias kids, mirim, iniciante e amador. Bart participou da categoria amador e conquistou o 5° lugar. “Essa foi minha terceira competição no skateboard, com muito aprendizado e inovação. No início foi um pouco estranho, devido a pista ter uma estrutura diferente. Mas quem quer consegue, tentei várias vezes até conseguir acertar a manobra que teria uma pontuação alta”, disse.

Esta foi a primeira vez que Bart Simpson participou na categoria amador. Ele destaca como tem se aperfeiçoado no esporte. “Fiquei muito feliz de ter conseguido ir nessa competição, esse foi meu terceiro campeonato de skateboard e não foi apenas um campeonato de skate, foram momentos de aprendizado e inovação, tanto pelo nível de manobras que já sei e pelas instruções do meu patrocinador Tekashi, que tanto me pediu para eu prosseguir o que ele começou. Consegui ficar no 5° lugar devido eu ter torcido o pé, mas estou muito feliz pela conquista e pode ter certeza está por vir muito mais pela frente”.

Bart está à procura de novos patrocinadores, para seguir participando de competições, levando o nome do município das empresas parceiras. Para saber mais, entre em contato com o atleta pelo Instagram @bartsimpsonskt.