Caratinguense anuncia aposentadoria no LoL

Tetracampeão brasileiro, micaO é considerado uma das maiores lendas da modalidade

DA REDAÇÃO- O cenário competitivo de League of Legends está se despedindo de uma de suas maiores lendas. Após anos de conquistas e dedicação, aos 28 anos, o caratinguense micaO, tetracampeão brasileiro e ícone da modalidade, anunciou oficialmente sua aposentadoria dos torneios profissionais. Considerado por muitos como um dos jogadores mais influentes da história do esporte eletrônico, micaO deixa um legado de títulos, superação e inovação, sendo referência para gerações de novos talentos.

Em seu pronunciamento, micaO relembrou os momentos que moldaram sua carreira de 11 anos. “Acho que dá para dizer que minha história começa em 2014, porque foi o ano que teve a primeira virada de chave do sonho se tornar realidade, que foi o momento que vim para São Paulo com 17 anos ainda e foi o primeiro momento em que a gente teve uma estrutura em time pra treinar e tentar ser campeão e ir mais longe”.

Entre os destaques de sua jornada, ele mencionou o ano de 2015, quando conquistou seu primeiro título de CBLOL, derrotando a favorita Keyd Stars, e 2016, quando viveu o ápice de sua carreira. “Foi o ano mais intenso de todos. A gente foi campeão dos dois splits, invicto, e teve a oportunidade de ir para o Mundial. Sinceramente, valeu mais do que ganhar uma final de campeonato”.

Mesmo após uma década de dedicação, micaO reconheceu que 2024, seu último ano no competitivo, foi um desafio especial. “Foi um ano que me esforcei ao máximo… mas como faz parte da competição, infelizmente, o resultado não veio. E junto disso veio a notícia do fim do CBLOL como a gente conhece hoje. Acho que nada mais poético do que isso para encerrar minha carreira como jogador profissional”.

Agora, micaO inicia uma nova fase, mas promete permanecer próximo do cenário que tanto ama. “Gostaria de agradecer muito ao CBLOL, que formou a pessoa que sou hoje, à comunidade, minha família, minha namorada e todos os companheiros de time que tive em todos esses anos. Realmente são meus amigos pra vida, todas as pessoas, todos os coaches que já tive, todo mundo que já trabalhou comigo de staff, todo mundo que já trabalhou comigo no dia a dia mesmo, de todos esses anos de competitivo que vivi. Encerro oficialmente a minha carreira como jogador competitivo, mas continuo perto de tudo isso. Faz muita parte da minha vida”.