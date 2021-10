Caratinga ultrapassa 62 mil pessoas vacinadas com 1ª dose ou dose única

CARATINGA- Mais de 62 mil pessoas foram vacinadas até esta terça-feira (26) com 1ª dose ou dose única em Caratinga.

Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde, que ainda afirmou que já aplicou o total de 103.222 doses da vacina que imuniza contra o novo Coronavírus, incluindo D1, D2 e doses única e de reforço.

Ao todo, 60.663 pessoas já receberam a primeira dose da vacina. No entanto, apenas 38.494 já receberam a segunda dose. Por outro lado, 1.605 caratinguenses foram imunizados com a vacina da Janssen, aplicada em dose única no País. As chamadas doses de reforço, administradas seis meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única) já foram aplicadas em 2.460 pessoas.