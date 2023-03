Caratinga teve 4.893 benefícios concedidos pelo INSS em 2022

Foram 1.060 aposentadorias, sendo 693 por idade, 253 por invalidez e 114 por tempo de contribuição

DA REDAÇÃO- Caratinga teve 4.893 benefícios concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2022, conforme dados da Previdência Social. Ao todo, foram 1.060 aposentadorias, 344 pensões por morte e 2.856 auxílios. O valor médio do benefício por aposentadoria foi de R$ 1.468,94.

A quantidade de benefícios concedidos está classificada de acordo com os grupos de espécie do Regime Geral de Previdência Social e de benefícios assistenciais ou de legislação específica que são administrados pelo INSS.

Além da quantidade, são apresentados os respectivos valores médios da renda mensal inicial dos benefícios, que representa o valor a ser creditado mensalmente ao beneficiário ao longo de sua duração, sujeito aos reajustes anuais previstos pela legislação.

Confira os dados completos para os municípios da região:

Dados foram disponibilizados pelo site da Previdência Social

Quantidade de benefícios concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos municípios brasileiros, segundo grupos de espécies

Nome Benefícios do Regime Geral de Previdência Social Benefícios assistenciais e de legislação específica Total

Aposentadorias Pensões por morte Auxílios Outros benefícios previdenciários Total de benefícios previdenciários

Total de Aposentadorias Aposentadorias por idade Aposentadorias por invalidez Aposentadorias por tempo de contribuição

Bom Jesus do Galho 179 151 25 3 72 206 28 485 41 526

Caratinga 1.060 693 253 114 344 2.856 398 4.658 235 4.893

Córrego Novo 2 – 2 – – 5 – 7 10 17

Entre Folhas 71 54 16 1 19 26 15 131 27 158

Imbé de Minas 83 74 9 – 8 5 34 130 6 136

Inhapim 409 348 17 44 130 85 136 760 62 822

Piedade de Caratinga 50 26 22 2 10 91 16 167 39 206

Pingo-d’Água 14 8 3 3 2 14 2 32 9 41

Santa Bárbara do Leste 57 47 8 2 14 120 17 208 39 247

Santa Rita de Minas 57 33 24 – 18 55 9 139 24 163

São Domingos das Dores 55 47 8 – 7 7 17 86 12 98

São Sebastião do Anta 35 25 8 2 13 8 22 78 6 84

Ubaporanga 131 99 26 6 32 30 36 229 19 248

Vargem Alegre 56 37 17 2 17 74 6 153 41 194

Valor médio dos benefícios concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos municípios brasileiros, segundo grupos de espécies – em R$

Nome Benefícios do Regime Geral de Previdência Social Benefícios assistenciais e de legislação específica Total

Aposentadorias Pensões por morte Auxílios Outros benefícios previdenciários Total de benefícios previdenciários

Total de Aposentadorias Aposentadorias por idade Aposentadorias por invalidez Aposentadorias por tempo de contribuição

Bom Jesus do Galho 1.293,06 1.228,92 1.419,45 3.467,93 1.250,72 1.419,66 1.229,23 1.336,86 1.212,00 1.327,13

Caratinga 1.468,94 1.338,90 1.387,77 2.439,62 1.468,86 1.423,42 1.303,66 1.426,90 1.210,57 1.416,51

Córrego Novo 1.212,00 – 1.212,00 – – 1.293,83 – 1.270,45 1.212,00 1.236,07

Entre Folhas 1.226,61 1.211,53 1.278,43 1.212,00 1.319,93 1.554,11 1.216,44 1.303,98 1.212,00 1.288,26

Imbé de Minas 1.221,80 1.216,21 1.267,75 – 1.315,32 1.212,00 1.279,29 1.242,21 1.212,00 1.240,88

Inhapim 1.360,30 1.251,43 1.309,67 2.240,97 1.404,13 1.552,28 1.226,10 1.365,25 1.212,00 1.353,69

Piedade de Caratinga 1.262,98 1.212,00 1.298,16 1.538,63 1.575,43 1.255,75 1.212,00 1.272,87 1.212,00 1.261,34

Pingo-d’Água 1.204,00 1.198,00 1.212,00 1.212,00 1.577,42 1.716,45 1.329,56 1.459,38 1.212,00 1.405,08

Santa Bárbara do Leste 1.256,33 1.212,00 1.224,57 2.425,21 1.296,75 1.297,24 1.227,61 1.280,30 1.212,00 1.269,52

Santa Rita de Minas 1.241,43 1.225,99 1.262,65 – 1.235,90 1.270,40 1.212,00 1.250,27 1.212,00 1.244,63

São Domingos das Dores 1.250,54 1.257,10 1.212,00 – 1.196,00 1.232,78 1.212,00 1.237,04 1.212,00 1.233,97

São Sebastião do Anta 1.220,38 1.212,00 1.248,66 1.212,00 1.212,00 1.270,63 1.247,37 1.231,75 1.212,00 1.230,34

Ubaporanga 1.249,54 1.211,48 1.375,11 1.333,40 1.307,88 1.369,16 1.319,60 1.284,38 1.212,00 1.278,83

Vargem Alegre 1.310,66 1.208,97 1.317,66 3.132,41 1.283,51 1.335,75 1.246,14 1.317,25 1.212,00 1.295,00