Caratinga terá primeiro salão infantil de humor

CARATINGA- Para este ano o Salão de Humor de Caratinga anuncia uma grande novidade que é a realização o 1º Salão Maluquinhos de Humor, direcionado a estudantes da rede pública e privada com idade entre 9 a 12 anos.

Conforme o organizador Edra, o objetivo é incentivar as crianças à prática artística e contribuir para o seu desenvolvimento cultural e crítico através da linguagem do humor gráfico. “Justamente agora que o Salão atingiu a maioridade é com muita felicidade, alegria e empolgação que estamos lançando esse salão dirigido especificamente para crianças. A sua estrutura vai ser um pouco diferenciada dos outros salões que acontecem no Brasil afora, na verdade, é uma ideia que eu venho alimentando há muitos anos, mas, mais uma coisa que eu teria que administrar, então, achei por bem agora um momento oportuno e a fórmula que consegui colocar em prática, sendo crianças da rede pública e particular. É um trabalho em parceria com a Secretaria de Educação, de modo que cada escola vai selecionar entre seus alunos os 10 melhores desenhos feitos em sala de aula”.

Cada escola vai designar uma equipe de professores para acompanhar o desenvolvimento do concurso em salas de aulas, e que será encarregada pela seleção dos 10 melhores desenhos da sua escola. “Teremos uma Comissão Julgadora que selecionará os três melhores desenhos de cada escola, que vão fazer parte de uma exposição regional na Casa Ziraldo de Cultura. Vamos escolher os três primeiros lugares e duas menções honrosas e esses cinco finalistas vão fazer parte da exposição oficial do 18° Salão Internacional de Humor de Caratinga”.

O tema do Salão será a escritora Marilene Godinho, como explica Edra. “O tema que vai ser abordado é uma homenagem que penso em fazer há muito tempo, das mais justas e merecidas, que é para nossa querida escritora Marilene Godinho. As crianças vão fazer caricaturas da Marilene Godinho”.

Um detalhe especial do projeto, com o destaca Edra, é a participação do seu neto, João Gabriel Medina Costa Amorim. “A princípio eu já havia até criado um cartaz para esse evento, mas, depois me veio a ideia de convidar o meu neto a fazer esse desenho. Dentro do meu relacionamento com ele nunca tinha visto um interesse e muito menos aptidão para o desenho. Era uma coisa que eu tinha que verificar, conversar com ele se toparia fazer. Pra minha surpresa, chamei meu neto para passar um final de semana e tive uma conversa com ele, vários assuntos até o ponto que perguntei a ele se tinha aula de desenho na sua escola, alguma coisa artística e se ele gostava de desenho. Veio um sonoro “não”. Continuei conversando com ele, perguntei se eu chamasse para fazer um desenho comigo ele ia. E ele topou de prontidão”.

Foi um dia dedicado à nova prática para o pequeno João Gabriel de 10 anos de idade. Aos poucos, o avô foi percebendo que o neto tinha talento para o desenho. “Pedi que copiasse o desenho original que eu havia feito para o salão, na minha mesa de luz no meu estúdio. Ele foi copiando para o papel e da forma que ele pegou na caneta e a sua mão firme ao desenhar sobre meu desenho original já me deixou impressionado. Já pensei, isso vai dar samba. Senti que ele foi se empolgando com o resultado e fiz a proposta dele pegar o desenho original, olhar e fazer o dele. Ele fez a lápis, outra surpresa super agradável e fiquei impressionado, a proporção que ele foi fazendo o desenho direto. Com o resultado final coloquei um papel sobre esse desenho que ele fez a lápis e ele copiou com a caneta. Coloriu e foi sentindo que ele tem o potencial, o dom para o desenho e não sabe. Expliquei para ele que às vezes temos um potencial e não conhecemos”.

Edra confeccionou camisas para ele e para o neto com o cartaz, que também conta com a assinatura de João Gabriel. Ele comemora o resultado. “Durante esse intervalo que estive com ele fazendo esse desenho, falei com ele, e agora, se alguém perguntar o que você gosta de desenho o que você vai responder? E ele disse: Eu gosto. Pra mim foi um dia gratificante, muito feliz, agradecido a Deus de viver esse momento, com essa novidade, com muito orgulho meu próprio neto de 10 anos fazer o cartaz”.

A inscrições estarão abertas em breve. A abertura da Mostra está prevista para o mês de outubro.