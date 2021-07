Caratinga terá Posto Avançado de Coleta de Sangue, afirma prefeitura

Nesta quarta-feira, dia 30 de junho, o secretário Municipal de Saúde, Erick Gonçalves, e o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Humphrey Lima de Oliveira, estiveram em Belo Horizonte reunidos com a Presidente da Hemominas, Júnia Cioffi, e representantes da equipe técnica.

Na ocasião, os secretários reforçaram a proposta de implantar, em Caratinga, um Posto Avançado de Coleta Externa (PACE) de doadores de sangue. A solicitação havia sido feita, também, pelo prefeito, Dr. Welington Moreira, no momento da visita do Governador do Estado a Caratinga, em maio deste ano.

Os representantes da Fundação aprovaram a proposta, e todas as medidas para implantação de parte da Unidade da Fundação Hemominas começarão a ser providenciadas.