Caratinga terá política municipal de valorização da mulher do campo

DA REDAÇÃO– O executivo sancionou lei que prevê a política municipal de valorização da mulher do campo. O projeto foi aprovado pela Câmara Municipal.

Conforme o documento, a política municipal de valorização da mulher no campo tem por finalidade incentivar a atividade rural das mulheres da zona rural caratinguense. Alguns dos objetivos é impulsionar a inclusão qualificada da mulher trabalhadora rural no processo de desenvolvimento do município e introduzi-la no setor agropecuário municipal, oferecendo subsídios de criação de políticas públicas voltadas para as mulheres.

A intenção ainda é promover eventos voltados para a capacitação, profissionalização e fortalecimento da mulher no agronegócio; proporcionar a segurança no campo; a saúde no ambiente de trabalho e facilitar o acesso à tecnologia de sustentabilidade e ao desenvolvimento.

A política também pretende incentivar a produção de alimentos saudáveis por meio de práticas agrícolas sustentáveis; orientar a aplicação de agrotóxico; capacitar acerca de empreendedorismo para a fabricação e venda de produtos típicos; fomentar a atividade rural como atrativo turístico da cidade e realização de estudos para a criação de banco de dados das mulheres trabalhadoras na área rural.

A lei entrou em vigor na data da sua publicação, ou seja, nesta quarta-feira (10).