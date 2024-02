Caratinga terá obras de infraestrutura com recursos da Vale

Recapeamento, asfaltamento e construção de muros estão previstos

CARATINGA- Caratinga terá obras de infraestrutura custeadas com recursos da Vale. O edital de licitação publicado pela Prefeitura tem o valor previsto para execução de 3.859.018,37 (três milhões oitocentos e cinquenta e nove mil dezoito reais e trinta e sete centavos).

As vias contempladas terão obras de recapeamento, asfaltamento, construção de muros de contenção e/ou drenagem.

Em janeiro deste ano, outro edital trouxe mais ruas de Caratinga, via contrato de repasse do Ministério das Cidades. A empresa ganhadora foi contratada pelo valor de R$ 1.684.521,44 (um milhão seiscentos e oitenta e quatro mil quinhentos e vinte um reais e quarenta e quatro centavos).

Saiba quais vias foram contempladas nos dois editais, sendo o primeiro divulgado em dezembro de 2023, com licitação realizada em janeiro deste ano e o segundo, lançado neste mês de fevereiro, em que a abertura dos envelopes ocorrerá no mês de março.

PRIMEIRO EDITAL

Vila Alves, Centro- recapeamento asfáltico

Vila Adelaide, Santa Cruz- recapeamento asfáltico

Travessa Margarida Teixeira, Centro- recapeamento asfáltico

Travessa São Geraldo, Salatiel – recapeamento asfáltico

Vila Santa Luzia, Esperança- recapeamento asfáltico

Rua Lucindo Carli, Esplanada- recapeamento asfáltico

Rua José Neto Pagy, Anápolis- recapeamento asfáltico

Rua Jequitibá, Floresta- Recapeamento asfáltico

Rua Herculano Leite de Matos. Centro- pavimentação

Rua Bela Vista, Anápolis- Drenagem e pavimentação

Praça Coronel Rafael da Silva Araújo, Centro- drenagem e pavimentação

SEGUNDO EDITAL

Travessa Cristo Redentor, Bairro Santa Cruz-recapeamento

Rua Tuffi Chalabi, Anápolis- recapeamento

Rua Rita de Cássia Tassar, Santa Zita-recapeamento

Rua Quintino Bocaiúva, Anápolis- recapeamento e muros

Rua Januário Luiz Soares, Esperança- recapeamento e muros de contenção

Rua Inácio Novais Fonseca, Salatiel- recapeamento

Rua Geraldo de Assis Barreto, Vale do Sol- recapeamento

Rua Antenor Miliano de Souza, Santa Cruz- asfaltamento e drenagem

Praça Antônio Rodrigues e Rua Nova Conquista (Doutor Eduardo/Bairro Anápolis- pavimentação