Caratinga terá evento com luta internacional

Headshot Fight Combat acontecerá em agosto com cinco cinturões em jogo

CARATINGA- A primeira edição do Headshot Fight Combat chega com tudo e um card eletrizante em Caratinga. São 12 lutas previstas e cinco cinturões em jogo.

Na luta principal do evento tem disputa de cinturão internacional nas regras do K1 entre o europeu Sabri Ben Hènia e o brasileiro Wesley Saraiva. O evento ainda conta com dois Grand Prix de muay thai e uma disputa de cinturão no boxe.

O organizador Jampah Camilo destaca que o evento tem o objetivo de fomentar o esporte na cidade. “Estamos tendo resultados expressivos em eventos nacionais e estamos trazendo nomes que conhecemos durante o processo todo, minha equipe já tem 10 anos e surgiu a ideia de fazer um evento aqui. Difícil demais até por ser interior, mas, fomos chamando os parceiros e conseguimos montar uma estrutura”.

Ele destaca que participarão das lutas, grandes nomes do cenário, o que promete movimentar a cidade. “São atletas profissionais nível nacional e um atleta de fora que já lutou no maior evento de trocação do mundo, que é o Glory, o Sabri Ben Hènia, tem uma rodagem na Europa, vai trazer muita visibilidade para a cidade, já está trazendo no cenário da luta. Um evento no interior, dessa magnitude não é todo dia que se vê, estamos fazendo da melhor maneira possível para tornar mais próximo do evento que se assiste na televisão”.

Para um grande evento parcerias são fundamentais. Jampah afirma que é preciso conscientizar os empresários sobre a importância de investir nos eventos esportivos. “Estamos fazendo mais na raça temos algumas pessoas que estão apoiando por amor ao esporte, mas, os grandes empresários da cidade acho que não tem aquela visão desse ramo. Se eles soubessem a magnitude do evento com certeza investiriam mais no esporte na cidade”.

Jampah Camilo faz questão de agradecer aos patrocinadores que já estão confirmados no Headshot Fight Combat, que será realizado no dia 12 de agosto, a partir das 18h, no Palácio de Cristal do Esporte Clube Caratinga. “Agradeço a quem está acreditando no projeto, Autopeças Brasil, SP Ferramentas, Minas Mundial Seguros, Marmoart de Inhapim, Mix BBQ, RCN Consórcio Nacional, Casa do Produtor, Claudio Mol Informática, Prefeitura de Caratinga está apoiando com alguns materiais, Clube Caratinga cedendo o espaço, Gisela Bitencourt que está fazendo o processo peso da galera, Grupo Educacional Faveni e Sergio Brunno. E aguardamos que venham mais apoiadores”.