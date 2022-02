Caratinga terá acesso a novos recursos para ações e serviços de saúde no enfrentamento da pandemia

DA REDAÇÃO– O Ministério da Saúde divulgou portaria que estabelece a transferência de recurso financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo Coronavírus.

Foi estipulado o valor total de R$ 105.490.500, a ser disponibilizado aos Fundos de Saúde. O município de Caratinga receberá R$ 37.500. Já Manhuaçu será contemplado com R$ 235.500.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) explicou que o recurso financeiro é destinado ao custeio de ações e serviços de saúde para o enfrentamento da Epidemia da Covid-19 relativo ao procedimento “0303010223 – Tratamento de Infecção pelo Novo Coronavírus – COVID 19”, previsto na Portaria 245/2022. Portanto, a verba pode ser utilizada para as ações necessárias para o tratamento clínico do paciente internado com diagnóstico de Covid-19.

O cálculo do recurso foi baseado na quantidade total de Autorização de Internação Hospitalar (AIH). De acordo com a aprovação do procedimento – Tratamento de infecção pelo coronavírus, segundo gestão nos processamentos do Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS), dos meses de outubro e novembro de 2021.