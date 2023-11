Caratinga tem vagas para cursos gratuitos

Na quarta edição do Trilhas de Futuro, oportunidades de aprendizado no Colégio Expoente e Fundação Educacional de Caratinga

CARATINGA- Começaram nesta quinta-feira (9), as inscrições para cursos gratuitos ofertados através do Projeto Trilhas de Futuro. Em Caratinga, as instituições de ensino Colégio Expoente e Fundação Educacional de Caratinga estão com vagas abertas.

Há oportunidades para os cursos de Segurança do Trabalho, Farmácia, Enfermagem, Agropecuária, Estética, Vendas, Programação de Jogos Digitais, Radiologia e Edificações.

Podem se inscrever para as vagas estudantes regularmente matriculados no 2º e 3º anos do ensino médio ou no 1º ano do ensino médio, desde que comprove estar regularmente matriculado no 2º ano em 2024 até o início das aulas do Trilhas de Futuro. Também há oportunidade para estudantes regularmente matriculados em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio ou tempo integral, além de jovens que concluíram o Ensino Médio.

Estudantes que estão matriculados, já estiveram matriculados na 2ª e 3ª edição do Trilhas de Futuro ou já concluíram algum curso no projeto não poderão se inscrever.

A inscrição regular está sendo realizada, exclusivamente, através de formulário eletrônico disponibilizado no site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br. Aqueles que não têm acesso aos recursos digitais poderão procurar as escolas estaduais no seu município para realizarem a inscrição, que é isenta de pagamento de quaisquer taxas ou mensalidades pelo candidato.

A alocação dos candidatos/estudantes inscritos no Projeto Trilhas de Futuro e o encaminhamento para a matrícula será realizado de acordo com o Catálogo de Vagas, respeitando os critérios de classificação por ordem de prioridade, começando pelos estudantes que estejam cursando o primeiro ano do Ensino Médio em tempo parcial na rede pública estadual em 2023, desde que entreguem documento com a comprovação da matrícula no segundo ano no ano de 2024. Serão reservados 5% das vagas em cada curso para pessoas com deficiência.

Cada candidato poderá se matricular em apenas um curso. A matrícula dos estudantes no Projeto Trilhas de Futuro deverá ser realizada presencialmente nas instituições credenciadas no período previsto.

Confira as vagas previstas:

– 240 vagas para o curso de Segurança do Trabalho, distribuídas entre Colégio Expoente e Fundação Educacional de Caratinga

– 80 vagas para o curso de Farmácia pela Fundação Educacional de Caratinga

– Vagas para alunos da região de Manhuaçu para o curso de Enfermagem pelo Colégio Expoente

– 80 vagas para o curso de Enfermagem pela Fundação Educacional de Caratinga

– 40 vagas para o curso de Agropecuária pela Fundação Educacional de Caratinga

– 80 vagas para o curso de Estética pela Fundação Educacional de Caratinga

– 75 vagas para o curso de Vendas pelo Colégio Expoente

– 40 vagas para o curso de Programação de Jogos Digitas pelo Colégio Expoente

– 40 vagas para o curso de Radiologia pela Fundação Educacional de Caratinga

– 75 vagas para o curso de Edificações pelo Colégio Expoente