CARATINGA- O município de Caratinga tem um caso suspeito de Varíola dos Macacos. A informação foi confirmada ao DIÁRIO pela Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, que não repassou outros dados como localidade, sexo e idade do paciente.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), dados atualizados nesta terça-feira (26), às 11h, foram registrados 44 casos de Monkeypox confirmados por exames laboratoriais pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). Outros 70 casos foram descartados, 69 casos estão em investigação e dois casos foram classificados como provável.

A SES/MG informa que, até o momento, os casos confirmados são todos do sexo masculino, com idades entre 22 e 48 anos, em boas condições clínicas.

Há dois casos em acompanhamento hospitalar (devido a necessidade clínica e isolamento). Em todas as situações, os contactantes estão sendo monitorados. Somente o município de Belo Horizonte apresenta transmissão comunitária.

Conforme a Secretaria, demais dados quanto aos casos não serão divulgados para preservar a privacidade e individualidade dos pacientes, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP).

A reportagem do DIÁRIO entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Caratinga para saber quais medidas estão sendo tomadas, porém foi informada que o Executivo desconhece essa informação.

A DOENÇA

Conforme o Ministério da Saúde, a varíola dos macacos é uma doença viral, causada por um vírus, que foi diagnosticada e identificada pela primeira vez no século passado, na década de 60, que não tem nada a ver com macacos. Na verdade, ela foi identificada primeira nos macacos e, por isso, ficou conhecida no mundo científico como “varíola dos macacos”. Essa doença tem caráter endêmico em alguns países da África Central e da África Ocidental. Ao longo da história da saúde pública mundial, nós tivemos alguns surtos de varíola dos macacos em alguns países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, mas surtos curtos, com poucos casos. O que nós estamos vivendo agora é o primeiro grande surto em países não endêmicos, ou seja, países que não são da África Central e da África Ocidental, com circulação sustentada do vírus que causa a varíola dos macacos.

A doença começa, quase sempre, com uma febre súbita, forte e intensa. O paciente também tem dor de cabeça, náusea, exaustão, cansaço e fundamentalmente o aparecimento de gânglios (inchaços popularmente conhecidos como “ínguas”), que podem acontecer tanto na região do pescoço, na região axilar, como na região perigenital. A manifestação na pele é chamada de papulovesicular uniforme, que são feridas ou lesões pelo corpo.

A principal forma de transmissão da varíola dos macacos é por meio do contato. Esse contato acontece por pele/pele, secreções ou por objetos pessoais do paciente infectado que você tenha contato. Por isso, é extremamente importante pensarmos que, uma vez que o paciente está infectado, com o diagnóstico laboratorial concluído, esse paciente fique em isolamento e que todo seu material de roupa de cama, roupas, lençóis e objetos pessoais passem por um processo de higienização, de fervura, de lavagem com água e sabão para, dessa forma, impedir a transmissão.

A principal forma de proteção é evitar contato direto com pessoas contaminadas. Lembrando que a principal forma de transmissão ocorre através do contato pele/pele, pessoal, ou obviamente através do contato com objetos pessoais de um paciente que está infectado com a varíola dos macacos.

O tratamento da varíola dos macacos, em geral é o chamado tratamento de suporte. Geralmente, o paciente precisa de uma boa hidratação, se estiver com dor de cabeça tomar um remédio analgésico, se estiver com febre, tomar um antifebril e, fundamentalmente, a higienização das lesões.

Confira a tabela com a situação epidemiológica em Minas Gerais.

Município Residência Confirmados Suspeitos Descartados Provável TOTAL Almenara 1 1 Araguari 1 1 Belo Horizonte 32** 40 29* 2 103 Betim 1 2 3 Brumadinho 1 1 Capelinha 1 1 Caratinga 1 1 Cataguases 1 1 2 Contagem 1 4 2 7 Coronel Fabriciano 2 2 Curvelo 1 1 Governador Valadares 2 3 1 6 Inimutaba 1 1 Ipatinga 1 1 Itabira 1 1 Itaobim 1 1 Ituiutaba 2 2 Janaúba 1 1 João Monlevade 1 1 Juiz de Fora 1 1 2 Lavras 1 1 Mariana 1 2 3 Montes Claros 1 1 Mutum 1 1 Nova Lima 1 1 Ouro Preto 1 1 2 Papagaios 1** 1 Pará de Minas 1 1 Poços de Caldas 1 1 Porteirinha 1 1 Prudente de Morais 1 1 Pouso Alegre 1 1 Raul Soares 1 1 Ribeirão das Neves 2 5 7 Sabará 1 1 2 Santa Luzia 3 1 4 São Sebastião do Paraíso 1 1 Serranópolis de Minas 1 1 Sete Lagoas 2 1 2 5 Teófilo Otoni 1 1 Três Corações 1 1 Uberlândia 2 2 União de Minas 1 1 Varginha 2 2 Vespasiano 1 1 2 Viçosa 1 1 Totais 44 69 70 2 185

Fonte: Redcap.

* Reside em outro estado do Brasil.

** Reside em outro país.