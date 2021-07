Caratinga tem o maior número de óbitos registrados desde 2015

Por outro lado houve uma queda no número de nascimentos; os dados correspondem ao primeiro semestre deste ano

CARATINGA- Os cartórios de Minas Gerais registraram o 1º semestre com mais óbitos e menos nascimentos da história.

Os dados constam no Portal da Transparência do Registro Civil (https://transparencia.registrocivil.org.br/inicio), base de dados abastecida em tempo real pelos atos de nascimentos, casamentos e óbitos praticados pelos Cartórios de Registro Civil do País, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), cruzados com os dados históricos do estudo Estatísticas do Registro Civil, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base nos dados dos próprios cartórios brasileiros.

Em números absolutos os Cartórios mineiros registraram 103.181 óbitos até o final do mês de junho. O número, que já é o maior da história em um primeiro semestre, é 70,8% maior que a média histórica de óbitos no Estado, e 54,6% maior que os ocorridos no ano passado, com a pandemia já instalada há quatro meses no Estado. Já com relação a 2019, ano anterior à chegada da pandemia, o aumento no número de mortes foi de 59,4%.

Com relação aos nascimentos, Minas Gerais registrou o menor número de nascidos vivos em um primeiro semestre desde o início da série histórica em 2003. Até o final do mês de junho foram registrados 125.736 nascimentos, número 8,9% menor que a média de nascidos no Estado desde 2003, e 2,64% menor que no ano passado. Com relação à 2019, ano anterior à chegada da pandemia, o número de nascimentos caiu 6,76% em Minas Gerais.

CARATINGA

Em Caratinga, no primeiro semestre de 2021, foram registrados 523 óbitos. Já no primeiro ano da pandemia (2020) foram contabilizados 337. Em 2019 foram 343 óbitos. Em comparação com os últimos anos, 2021 teve o maior número de óbitos registrados desde 2015.

Em relação aos nascimentos, de janeiro a junho deste ano foram registrados 571. Uma queda, se comparado ao ano de 2020, que teve o registro de 648.

MÊS NASCIMENTOS 2021 Janeiro 95 Fevereiro 101 Março 101 Abril 79 Maio 98 Junho 97 TOTAL 571

MÊS ÓBITOS 2021 Janeiro 89 Fevereiro 64 Março 95 Abril 100 Maio 95 Junho 80 TOTAL 523

MÊS ÓBITOS 2020 Janeiro 44 Fevereiro 54 Março 57 Abril 48 Maio 65 Junho 69 TOTAL 337

MÊS NASCIMENTOS 2020 Janeiro 112 Fevereiro 93 Março 121 Abril 120 Maio 93 Junho 109 TOTAL 648

ANO ÓBITOS 2015 440 2016 485 2017 467 2018 325 2019 343 2020 337 2021 523