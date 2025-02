Caratinga tem mais de 50 mil veículos registrados

Confira o perfil da frota da região

CARATINGA- A frota de veículos em Caratinga e nos municípios da região apresenta um crescimento expressivo, refletindo o desenvolvimento econômico e a mobilidade da população. Dados recentes revelam um total de 52.786 veículos registrados em Caratinga até dezembro de 2024.

Em Caratinga, a predominância é dos automóveis, que somam 23.765 unidades, representando cerca de 45% da frota total do município. O uso de motocicletas também é significativo, com 15.782 unidades registradas, demonstrando que boa parte da população também tem preferência por esse meio de transporte ágil e econômico.

Além disso, destacam-se 4.897 caminhonetes, usadas tanto para transporte urbano quanto para atividades rurais; 1.302 veículos camionetas, importantes para o transporte de passageiros e cargas leves; 3.282 motonetas, que complementam o transporte individual de curta distância. Ônibus e Micro-ônibus, totalizando 648 unidades (506 ônibus e 142 micro-ônibus), essenciais para o transporte coletivo urbano e intermunicipal.

REGIÃO

Inhapim possui a segunda maior frota, com 14.692 veículos, sendo 5.916 automóveis e 5.594 motocicletas. O número elevado de motos reflete a praticidade deste meio de transporte.

Ubaporanga registra 7.050 veículos, com destaque para 2.909 automóveis e 2.446 motocicletas, reforçando o papel das motos na mobilidade local. Já São Domingos das Dores conta com 4.213 veículos, sendo 1.751 motocicletas e 1.596 automóveis. Santa Rita de Minas apresenta uma frota de 3.518 veículos, com 1.613 automóveis e 1.058 motocicletas.

Outros municípios, como Imbé de Minas (3.542 veículos), Entre Folhas (3.221 veículos), e Piedade de Caratinga (5.992 veículos), também mostram crescimento constante na frota, com ênfase em motocicletas e automóveis.

Os dados demonstram eu o uso de motocicletas é uma tendência marcante em toda a região, especialmente em municípios menores, onde a praticidade, o menor custo de aquisição e manutenção e a economia de combustível são determinantes. O transporte de carga é suportado por caminhões (1.659 em Caratinga), caminhonetes, camionetas e utilitários (415 em Caratinga), essenciais para as atividades econômicas locais, principalmente na agricultura e no comércio.

MUNICIPIO TOTAL AUTOMOVEL CAMINHAO CAMINHAO TRATOR CAMINHONETE BOM JESUS DO GALHO 6462 2549 166 0 477 CARATINGA 52786 23765 1659 147 4897 CORREGO NOVO 1250 524 35 1 67 ENTRE FOLHAS 3221 1150 101 2 273 IMBE DE MINAS 3542 1175 93 0 411 INHAPIM 14692 5916 514 55 1502 PIEDADE DE CARATINGA 5992 2455 328 15 684 PINGO D’AGUA 1519 711 52 1 123 SANTA BÁRBARA DO LESTE 5802 2465 285 10 707 SANTA RITA DE MINAS 3518 1613 170 16 368 SAO DOMINGOS DAS DORES 4213 1596 186 4 440 SAO SEBASTIAO DO ANTA 3739 1365 93 6 435 UBAPORANGA 7050 2909 293 16 834 VARGEM ALEGRE 2896 1077 118 11 228

MUNICIPIO CAMIONETA CICLOMOTOR MICRO-ONIBUS MOTOCICLETA MOTONETA BOM JESUS DO GALHO 74 20 20 2881 137 CARATINGA 1302 129 142 15782 3282 CORREGO NOVO 10 10 11 546 16 ENTRE FOLHAS 42 4 15 1518 47 IMBE DE MINAS 51 6 12 1655 89 INHAPIM 362 41 39 5594 241 PIEDADE DE CARATINGA 122 10 15 2024 192 PINGO D’AGUA 20 15 9 501 30 SANTA BARBARA DO LESTE 164 15 9 1974 93 SANTA RITA DE MINAS 87 10 12 1058 76 SAO DOMINGOS DAS DORES 76 2 20 1751 57 SAO SEBASTIAO DO ANTA 50 4 10 1651 60 UBAPORANGA 164 24 13 2446 169 VARGEM ALEGRE 41 16 9 1279 40

MUNICIPIO ONIBUS REBOQUE SEMI-REBOQUE SIDE-CAR BOM JESUS DO GALHO 39 76 1 0 CARATINGA 506 551 160 8 CORREGO NOVO 11 17 2 0 ENTRE FOLHAS 20 38 2 0 IMBE DE MINAS 20 26 0 0 INHAPIM 100 203 54 1 PIEDADE DE CARATINGA 38 75 14 0 PINGO D’AGUA 16 38 0 0 SANTA BARBARA DO LESTE 17 36 11 0 SANTA RITA DE MINAS 38 38 22 0 SAO DOMINGOS DAS DORES 24 39 5 0 SAO SEBASTIAO DO ANTA 18 28 5 1 UBAPORANGA 60 68 18 1 VARGEM ALEGRE 21 26 15 1