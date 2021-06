Caratinga tem área de 1.258,479 km²

CARATINGA- Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com data referência 202, Caratinga tem uma área de 1.258,479 km². Comparando a outros municípios, se encontra na posição de 1.169 no ranking composto por 5.570 municípios; o 118° dentre 853 municípios e o 1° na região geográfica imediata composta por 16 municípios.

O reprocessamento dos valores das áreas territoriais, de acordo com a estrutura político-administrativa vigente em 30 de junho de 2020, data de referência das Estimativas Populacionais 2020, incorporaram as atualizações de limites territoriais municipais ocorridas após o Censo Demográfico 2010 e praticadas nas Estimativas Populacionais Anuais no período de 2011 a 2020, bem como demais ajustes territoriais ocorridos neste período, constantes da Malha Municipal Digital produzida anualmente pela Coordenação de Estruturas Territoriais da Diretoria de Geociências do IBGE.

“O redimensionamento dos valores de áreas é próprio da evolução das geotecnologias aplicadas no monitoramento da dinâmica da divisão territorial brasileira, que implica na atualização periódica dos valores das áreas estaduais e municipais com a utilização continuada de melhores técnicas e de melhores insumos de produção e também para refletir as eventuais alterações nos limites político-administrativos por justificativas legais ou judiciais”, detalha o estudo.

A população estimada em 2020 foi de 92.603 habitantes, enquanto em 2010 esse número era de 85.239 pessoas.

Área da unidade territorial [2020]

1.258,479 km²

Comparando a outros municípios

No país

1º

5570º

1169º

No Estado

1º

853º

118º

Na região geográfica imediata

1º

16º