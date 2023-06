Caratinga tem 87.360 habitantes

CARATINGA – A população de Caratinga chegou a 87.360 habitantes em 2022, com aumento de 2,53% frente ao censo demográfico anterior, realizado em 2010. Isso representa um acréscimo de 2.153 pessoas no período. Os dados são dos primeiros resultados do Censo Demográfico de 2022, divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A periodicidade dos censos demográficos é regulamentada por Lei, que estabelece um máximo de 10 anos para o intervalo intercensitário. Excepcionalmente, devido ao advento da pandemia de COVID-19, iniciada em 2020, a última operação censitária teve de ser adiada. Em 2021, o censo também não pôde ser realizado, em razão de profundo corte orçamentário. O Supremo Tribunal Federal (STF) então obrigou o governo a realizar o censo em 2022.

O chefe da agência do IBGE Caratinga Joelson de Carvalho destaca os esforços para realização da pesquisa. “Tivemos também durante o censo uma dificuldade muito grande de encontrar pessoas para trabalhar. Isso aconteceu também na iniciativa privada. Isso acabou fazendo com que a gente estendesse o Censo para além do planejado. Após a cobertura, voltamos para fazer a revisão”.

Dentre os municípios da região, o maior incremento da população foi observado em Piedade de Caratinga, sendo de quase 20%, saltando de uma população de 7.110 habitantes em 2010 para 8.529 habitantes em 2022. Já em relação à queda, São João do Oriente e Vargem Alegre registraram as principais quedas.

A respeito dos dados, Joelson destaca algumas impressões que puderam ser observadas, mas, afirma que acredita que a defasagem em algumas localidades seja esclarecida a partir de mais análises. “Verificamos em campo a diminuição de pessoas por domicílio, impressão que pode ser confirmada a partir dos próximos dados que vão sair, aquilo que chamamos de famílias conviventes, está sendo muito menos frequente, o rapaz que se casa e continua morando na casa dos pais, hoje parece que a facilidade de construção ou obtenção de imóvel, aluguel, essas pessoas estão saindo para seu próprio domicílio. Outra característica da nossa região que está muito forte e precisamos fazer um estudo para ver como está nos afetando é a migração, tanto para outros estados, quanto internacional”.

Apesar da dificuldade em realizar a pesquisa em algumas residências, o IBGE Caratinga conseguiu reduzir o percentual de não resposta a menos de 5%. Confira os dados completos: