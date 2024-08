Caratinga tem 5.908 filiados

Confira os números para as Eleições 2024

CARATINGA- Para as Eleições 2024, Caratinga conta com 5.908 filiados. Os dados estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Se comparado à Eleições 2020, a queda foi de 4,65%.

O MDB segue sendo o partido com o maior número de filiados: 1.237, o que corresponde a 20,94%.

Em 2024, o DEM, que se fundiu com o Partido Social Liberal (PSL) deu lugar ao União Brasil (UNIÃO), que contabiliza 492 filiados. Já o Patriota com a fusão com o PTB se tornou Partido Renovação Democrática (PRD), que registrou 476 filiações partidárias.

Os partidos PT e PL registraram aumento no número de filiados em relação ao último pleito municipal. O PT saiu de 410 para 422 filiados e o PL de 402 para 424.

PERFIL DOS FILIADOS

A maioria tem mais de 10 anos de filiação e é do sexo masculino. Casados e tendo como principais públicos por escolaridade, Ensino Fundamental Incompleto (25,68 %), Ensino Médio Completo (22,55 %), Superior Completo (19,72 %) e Lê e Escreve (12,66 %).

O número de jovens filiados caiu em relação a 2020. Naquele ano eram 67 filiados com idade entre 17 a 24 anos. Já nas Eleições 2024, o quantitativo reduziu quase 20% com a filiação de 54 eleitores.

Caratinga tem apenas um jovem de 17 anos com filiação partidária para as Eleições 2024, sendo do PL. O partido que apresenta a maior proporção de jovens é o PRD com nove jovens até 24 anos. Em seguida o PL e PT, ambos com sete jovens filiados.

Quanto à presença feminina, apenas o PL tem mais mulheres filiadas que homens: são 231 pessoas do sexo feminino (54,78%) e 193 do sexo masculino (45,52%).

Ainda é possível observar, de acordo com os dados do TSE, que no MDB e PSDB, a proporção de homens e mulheres é quase a mesma: o MDB conta com 625 mulheres (50,53%) e 610 homens (49,31%). Já o PSBD contabiliza 257 mulheres (50,69%) e 250 homens (49,31%).

FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS 2024

FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS 2020