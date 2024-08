Caratinga será palco de filme com grande elenco e produtora divulga seleção de atores

Humberto Martins, Kant, Eduarda Samara, Adriana Rabelo, Russo APR e Erick Maximiano estão entre os nomes já confirmados

As cidades de Caratinga, Ipatinga e Imbé de Minas serão palcos para o filme “Tudo que é Sólido”. A trama narra uma série de crimes fictícios que coloca a cidade de Caratinga e a região nos jornais do mundo inteiro. “Tudo que é Sólido” explora a relação entre dois adolescentes que culmina em um conflito de gangues na cidade de Caratinga.

Na trama, Humberto Martins viverá um vilão implacável, enquanto Eduarda Samara interpretará uma jovem que se envolve no mundo do crime após conhecer um traficante e matador de aluguel conhecido como Paulista, papel que será desempenhado pelo rapper Kant. Adriana Rabelo, Russo APR e Erick Maximiano também terão papéis de destaque. O elenco regional marcará presença forte com Ton Silva, André Carvalho e Erick Maximiano. Erick, por exemplo, reside em Lajinha, mas já atuou em filmes como “Cidade de Deus” e “Tropa de Elite”.

A direção é de Márcio Heleno Soares, que também assina o roteiro junto com André Regal. A produção é de EmanuellyCoelho e João Paulo de Souza, com produção executiva de Edileis Novais e coordenação de produção de Ton Silva.

A seleção de elenco para o filme será realizada no Auditório Celso Simões Caldeira, na Unidade I da FUNEC, no dia 27 de agosto. As inscrições estão disponíveis até 15 de agosto.

As vagas para a seleção de elenco incluirão papéis de grande destaque na trama, oferecendo uma oportunidade única para atores locais e de outras regiões. As expectativas são altas, e a produtora espera descobrir novos talentos para compor essa emocionante narrativa.

Tudo que é Sólido foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo municipal e estadual e conta com o orçamento de R$2.2 milhões e está sendo produzido pela Mimética Produções Audiovisuais.

