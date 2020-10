CARATINGA- Conforme nova avaliação do Comitê Estadual Covid, a microrregião de Caratinga segue na Onda Verde do Plano Minas Consciente por mais uma semana. A indicação é para os dias 10 a 17 de outubro.

Nesta fase é permitida a abertura de serviços não essenciais com alto risco de contágio, por exemplo, atividades artísticas, como produção teatral, musical e de dança e circo; cinemas; feiras, congressos, exposições, filmagens de festas, casas de festas, bufê; parques de diversão, discotecas, boliches, sinuca; bares com entretenimento (shows e espetáculos) e serviços de colocação de piercings e tatuagens.

Em relação ao Cine Itaúna, o DIÁRIO apurou junto à gerência, que por questão de segurança, foi decidido aguardar por mais uns dias a situação da cidade em relação ao Coronavírus e acompanhar o avanço das ondas do Plano Minas Consciente. Além disso, a intenção é voltar com as sessões somente quando houver lançamentos, o que pode ocorrer no final de outubro.

A respeito de aulas presenciais, que também ficam autorizadas na Onda Verde foi realizada reunião entre secretarias de Saúde e de Educação, bem como a Superintendência Regional de Ensino. No entanto, a Prefeitura não se pronunciou, até o fechamento desta edição, se as aulas serão retomadas.

Deliberação nº 17

Visando aprimorar o combate ao coronavírus em todo o estado, o Comitê Extraordinário Covid-19 também definiu mudanças na Deliberação 17/2020, que estabelece, no contexto da pandemia, uma série de medidas sanitárias para realização de atividades em Minas Gerais.

A partir deste sábado (10), a limitação de concentração de pessoas será feita por metragem — e não mais pela regra que restringe reuniões de até 30 pessoas por evento ou atividade. Agora, para eventos abertos, a regra será manter o distanciamento de 4 metros quadrados por pessoa. Em locais fechados, a distância obrigatória por pessoa será ainda maior, de 10 metros quadrados.

Segundo o chefe de gabinete da SES-MG, João Pinho, a limitação por metragem tem objetivo de controlar melhor a circulação de pessoas em atividades permitidas no âmbito do plano Minas Consciente. “A gente viu que alguns locais muito pequenininhos estavam recebendo mais de 30 pessoas. Por outro lado, tinham eventos públicos, reuniões e audiências em locais espaçosos, que tinham que acontecer por força de lei, e não podiam acontecer por causa do limitador de 30 pessoas”, explicou Pinho.

As alterações, entretanto, não valem para eventos vinculados necessariamente às autorizações municipais, como shows e jogos de futebol. “Isso significa que todo evento ou acontecimento que gera aglomeração de mais de 30 pessoas e precisa de alvará municipal, como jogo de futebol, show e boate, continua limitado a 30 pessoas”, completa Pinho.

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA 1º Corte 50 10% 25% 2º Corte 100 20% 40% AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto 1 2 2 CARATINGA 62 52% 70% CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 112 42% 40% IPATINGA 134 39% 35%

NÍVEL CENTRAL SES-MG CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50% 4,0 2º Corte 90% 7,0 AGRUP. MICROS SUBGR % Ocup. UTI Adulto Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep 4 4 CARATINGA 46% 22,7 CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 63% 11,2 IPATINGA 60% 11,4

NÍVEL CENTRAL SES-MG VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 AGRUP. MICROS SUBGR % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco AGRUP Grau de Risco da Semana Anterior Grau de Risco da MACRO Onda Atual 03/10 a 10/10 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 10/10 a 17/10 2 1 0 a 32 0 a 32 0 a 32 CARATINGA 11% 0% 12 9 18 Verde ≥28 Verde 91,4% CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO -9% -9% 15 18 18 Amarela ≥28 Amarela 68,8% IPATINGA -6% 45% 16 14 18 Amarela 21 Amarela 68,7%