Caratinga sediou plenária regional do mandato do deputado federal Patrus Ananias

CARATINGA – Na manhã de sábado (7), Caratinga recebeu a plenária regional do mandato do deputado federal Patrus Ananias (PT), realizada na Câmara Municipal. O evento, que atendeu a uma solicitação da vereadora Giuliane Quintino, contou com a participação de autoridades locais e regionais, além de representantes de movimentos sociais e associações, e teve como objetivo discutir os desafios e as possibilidades de desenvolvimento para Caratinga e região.

A plenária foi uma oportunidade para debater ações e soluções coletivas para os municípios da região, destacando as emendas parlamentares que o deputado Patrus Ananias tem destinado, com o intuito de beneficiar diversos setores e melhorar a qualidade de vida da população. A vereadora Giuliane Quintino, tem sido uma grande aliada do deputado e, juntos, realizaram diversas indicações de emendas parlamentares para Caratinga.

A deputada estadual Leninha também esteve presente e contribuiu com suas considerações durante o encontro, que foi marcado por um ambiente de diálogo e análises que possam contribuir com Caratinga e cidades vizinhas.

Participaram da plenária presidentes dos diretórios do PT de Caratinga e região, presidentes de câmaras municipais, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e representantes de movimentos sociais e entidades.

O evento ressaltou a importância de uma política mais participativa e próxima da população, com o objetivo de promover ações concretas que atendam às necessidades da comunidade e fomentem o bem coletivo.