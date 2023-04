Caratinga sediará Etapa Microrregional do JEMG

CARATINGA- A Sedese – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social através da Subsecretaria de Esportes divulgou nesta quarta (12/4) as cidades que sediarão as etapas microrregionais dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG / 2023.

Caratinga receberá o evento entre os dias 15 a 21 de maio com disputas nas modalidades de basquete, futsal, handebol, voleibol e xadrez em 2 (dois) módulos de idade – Módulo I (alunos de 12 a 14 anos) e Módulo II (alunos de 15 a 17 anos) em ambos os sexos.

Na Etapa Microrregional participam as escolas que representam os 23 municípios que integram a Superintendência Regional de Ensino de Caratinga, sendo que, cada município pode indicar uma escola representante em cada modalidade coletiva.

Caratinga nesta etapa será representada pelas seguintes escolas que conquistaram suas vagas através dos Jogos Estudantis de Caratinga 2022:

Módulo I

Basquete Masculino – EE Engenheiro Caldas

Futsal Feminino – EE Princesa Isabel

Futsal Masculino – EE Princesa Isabel

Handebol Masculino – EE Engenheiro Caldas

Voleibol Feminino – EE Princesa Isabel

Voleibol Masculino – EE Princesa Isabel

Módulo II

Basquete Masculino – EE Engenheiro Caldas

Futsal Feminino – Escola Professor Jairo Grossi

Futsal Masculino – EE Princesa Isabel

Handebol Feminino – EE Engenheiro Caldas

Handebol Masculino – EE Engenheiro Caldas

Voleibol Feminino – Colégio Genoma

Voleibol Masculino – EE Princesa Isabel

Xadrez – Módulo I e II

Colégio Genoma

EE Engenheiro Caldas

EE Feliciano Miguel Abdala

EE José Augusto Ferreira

EE Princesa Isabel

EE Professora Maria Fontes (Santa Luzia)

Escola Líber

Escola Professor Jairo Grossi