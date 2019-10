Caratinga sedia Olimpíadas da Apae

CARATINGA- Caratinga sediou ontem a V Olimpíada Regional do Conselho Zona da Mata II, promovido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). O objetivo é o intercâmbio social entre as Apaes. O evento aconteceu no Ginásio Unec II.

Os alunos das apaes de Caratinga, Manhuaçu, Mutum e Simonésia disputaram as modalidades de atletismo, peteca, queimada e futsal. Ao todo, 97 atletas participaram da competição.

De acordo com o presidente da Apae de Caratinga, André Pena, investir na prática de esportes promove o entretenimento e a inclusão. “É um intercâmbio social que fazemos entre administração das Apaes, aquilo que é ofertado aos usuários, que é aplicado dentro de cada entidade. Ao mesmo tempo estamos demonstrando para toda a sociedade os alunos, cada um com sua convivência e contato com outras pessoas que moram em outras cidades. É muito importante mostrar as possibilidades que nossos alunos têm, devemos extirpar do nosso dia a dia qualquer tipo de preconceito e exclusão. Temos que aplicar o acolhimento e o princípio maior da raça humana que é o amor ao próximo”.

Os classificados de cada uma das provas vão para a etapa estadual.