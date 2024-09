CARATINGA – Entre sexta-feira (27) e domingo (29), o ginásio Alpheu Chaves, no América Futebol, irá sediar a final do interior do Campeonato Mineiro de Futsal Categoria Sub 09. Cettatic é o representante de Caratinga.

Além do representante caratinguense, a competição conta com duas equipes de Uberlândia e Catiguá (Patrocínio).

Nesta sexta-feira, a competição começa às 19h.