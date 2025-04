Caratinga se prepara para a 13ª Conferência Municipal de Saúde

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga convocou oficialmente a 13ª Conferência Municipal de Saúde, que será realizada nos dias 24 e 25 de abril de 2025. O evento acontecerá no Centro de Convenções “Dario Grossi” (UNEC), localizado na Avenida Moacir de Matos, nº 49, Centro.

Com o tema “Acesso e Humanização no SUS: Melhorar o Acesso e a Qualidade do Atendimento Humanizado com a Participação Popular”, a conferência pretende reunir usuários, trabalhadores da saúde, gestores e prestadores de serviços para discutir e propor diretrizes que fortaleçam o Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

A Conferência Municipal de Saúde é considerada o principal espaço democrático de construção das políticas públicas na área da saúde. Instituída conforme a Lei Federal nº 8.142/1990, a conferência visa garantir a participação da comunidade na formulação e no controle da execução das ações de saúde, reforçando a importância do diálogo entre sociedade civil e poder público.

A organização do evento ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, que expedirá o regimento interno da conferência e nomeará, por meio de portaria, a comissão organizadora. O regimento será previamente submetido à análise do Conselho Municipal de Saúde, que também presidirá o encontro, representado por seu presidente ou por um membro eleito da comissão organizadora, caso o titular esteja ausente.

A 13ª Conferência Municipal de Saúde representa mais uma etapa fundamental na consolidação de um sistema de saúde público, universal e de qualidade em Caratinga.