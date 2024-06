Caratinga se mobiliza em Dia D de Vacinação contra Poliomielite e Gripe

CARATINGA – Neste sábado, dia 8 de junho, a Prefeitura de Caratinga realizará um Dia D de Vacinação contra a Poliomielite e a Gripe. A ação acontecerá em todos os postos de saúde do município, da sede e dos distritos, das 8h às 16h. A iniciativa visa ampliar a cobertura vacinal e proteger a população contra essas doenças graves e garantir que todas as crianças estejam com a vacinação em dia.

A vacina contra a Poliomielite será aplicada em crianças de 1 a menores de 5 anos. As menores de 1 ano receberão a dose em atraso ou a prevista na rotina, enquanto as de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias receberão uma dose extra da vacina pólio oral (gotinha), desde que já tenham recebido 3 doses da vacina inativada contra pólio (VIP).

Já a vacina contra a Gripe estará disponível para todos os públicos a partir de 6 meses de idade. É importante ressaltar que a vacina é gratuita, segura e oferece a melhor forma de se proteger contra a gripe e suas complicações, como pneumonia e internações hospitalares.

Além da vacinação, os pais e responsáveis também poderão atualizar a caderneta de vacinação das crianças com outras doses importantes. A imunização completa garante a proteção contra diversas doenças graves, como sarampo, caxumba, rubéola e difteria.

Aproveitando a oportunidade, as famílias inscritas no Bolsa Família também poderão realizar a pesagem obrigatória para o recebimento do benefício.

Para participar da campanha, é necessário levar a carteira de vacinação da criança (no caso da Poliomielite), documento de identidade pessoal, cartão SUS e o cartão do Bolsa Família (para pesagem).

Serviço:

O que: Dia D de Vacinação contra Poliomielite, Gripe e Atualização da Caderneta de Vacinação

Quando: Sábado, 8 de junho Horário: 8h às 16h

Onde: Todos os postos de saúde do município (sede e distritos)

O que levar: Carteira de vacinação da criança (Poliomielite), documento de identidade pessoal, cartão SUS e cartão do Bolsa Família (para pesagem).