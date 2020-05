Caratinga se mantém em médio risco para surto ou epidemia de dengue

2º Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes aegypti foi realizado entre os dias 04 e 06 de maio

CARATINGA- A Secretaria Municipal de Saúde, através da Seção de Controle de Endemias, realizou entre os dias 04 e 06 de maio de 2020 o 2º Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa). O resultado foi de 3,3% mesmo percentual do 1º LIRAa realizado na primeira quinzena de janeiro de 2020.

“O índice de infestação por Aedes aegypti em Caratinga se mantém estável mesmo durante o longo período chuvoso nos últimos meses, período propício para proliferação de vetores e alta transmissão das Arboviroses, que consiste de dezembro a maio, quando ocorre maior registro de casos prováveis de Dengue, Chikungunya e Zika Vírus”, avalia o diretor do Departamento de Epidemiologia, José Carlos Damasceno.

Foram pesquisados 1.987 imóveis distribuídos em quatro estratos. O levantamento apontou que mais de 80% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti estão nos domicílios, sendo a grande maioria dos criadouros identificados no peridomicílio dos imóveis (frente, lados e fundos do quintal ou terreno).

O Levantamento mantém o município de Caratinga em situação de médio risco para ocorrência de surtos localizados e/ou epidemias.