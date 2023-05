Caratinga se destaca no atletismo, ciclismo e natação

DA REDAÇÃO- Caratinga segue se destacando com atletas em diversas modalidades, que fazem parte do programa Bolsa Atleta, por meio da Prefeitura. Confira alguns destaques do atletismo, natação e ciclismo.

LÉO FORMIGÃO

No dia 16 de abril, Leonardo Cornélio participou da Meia Maratona Internacional da cidade de São Paulo. Ele completou a prova no tempo de 1 h e 46 minutos. “Foi uma prova pesada, mas gostei muito. Passei por lugares que eu sempre quis conhecer. No dia 15 busquei meu kit no parque Ibirapuera mais um sonho realizado em conhecer o parque”, disse.

Léo Formigão conta que ainda realizou um sonho, alcançando a colocação geral. “Conquistei o 5° lugar na geral no Insanity Pico da Bandeira, nos 12 km montanha acima”.

A próxima prova que Leonardo participará será a Rio City Marathon, que acontecerá no próximo domingo (7). Ele cumprirá os 21 km na cidade maravilhosa, contando com patrocínio do Programa Bolsa Atleta Caratinga.

CARLOS EUGÊNIO

O 5º Slake Adventure foi realizado nos dias 30 de abril e 1° de maio 2023 em um cenário paradisíaco de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. O paratleta Carlos Eugênio, o Carlão, participou da competição.

“Fui convidado pelo grande maratonista Alexander Santana para participar e estrear a primeira edição com a categoria PCD, na travessia aquática, percurso de 3 km. Fiquei muito feliz pelo convite do maratonista Alexander, e saber que os eventos estão olhando mais para as categorias PCD. É um evento onde tem natação, corrida, bike e canoa havaiana”, relata Carlão.

Carlos Eugênio segue treinando firme para as duas etapas que acontecerão esse mês, segunda etapa do Aloha Spirit em Saquarema/RJ no dia 21 de maio e a segunda etapa do circuito Rei e Rainha do Mar, no dia 28 de maio, em Niterói/RJ. “Agradeço a Bolsa atleta Caratinga e aos meus patrocinadores”, enfatiza.

GUSTAVO VILELA

Gustavo Vilela Júnior celebra os ótimos resultados conquistados no Mountain Bike nos primeiros meses de 2023.

Inicialmente, ele foi vice-campeão do XCO Nicolas Machado, em Patrocínio e campeão da volta mais rápida na pista com direito a premiação. “A prova foi disputada do início ao fim com Vinicius Henrique, que levou a melhor. Mas, muito satisfeito com a performance na primeira prova do ano. Larguei forte com o intuito de fazer o melhor tempo na primeira volta também melhorar o ritmo de prova. Depois, consegui encaixar um ritmo bom até na chegada e perdi o primeiro lugar na última curva”.

Em seguida, Gustavo foi campeão da 1ª etapa da Copa Soul Internacional, prova realizada na cidade mineira de Lavras. “Muito satisfeito com a performance do dia. Consegui atacar na segunda volta e manter um ritmo bem forte até cruzar a linha de chegada. Agradeço a todos que estavam na torcida e a todos patrocinadores”.

Outra conquista celebrada pelo atleta foi no 2º Pedal Regional de Mathias Lobato a Marilac, do qual foi campeão geral. “Estou muito satisfeito com a minha performance em uma prova tão rápida, por ser bastante plano, o que não é muito a minha praia. Eu até tentei escapar nas subidas lançadas do início da prova, porém, não consegui. Segurei mais um tempo junto com a turma que estava muito forte e aos poucos fui tentando alguns ataques. Com 8 km de prova, fiz um ataque em uma subida curta e o Leonardo Botelho abriu junto comigo. Fomos juntos, no KM 15 conseguir abrir dele e finalizar a prova em uma passada forte e solo no plano contra o vento, enfim, foi um momento de experiências marcantes”.

Como campeão geral do Desafio Boachá, em Raul Soares, ele afirma também estar satisfeito com a performance, após ter feito uma semana com uma carga alta de treinos. “Consegui me destacar na primeira subida da prova e controlei o ritmo até a chegada”, disse.

Por fim, Gustavo Vilela foi campeão da 1ª etapa da Copa Internacional CIMTB XCO, em Araxá. “Muito satisfeito com meu resultado, fiquei impressionado com minha performance durante a prova depois de uma semana muito difícil para mim. Não consegui me preparar da forma que eu queria por ter que ficar parado para recuperar da dengue. De alguma forma, serviu para estar mais descansado para a prova. Participei do XCC na sexta e me senti muito mal, porém foi bom pra dar uma ativada no corpo, serviu como um choque para recuperação e consegui chegar no domingo e ter um bom rendimento”, finaliza.