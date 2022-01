Caratinga se destaca em Circuito AR-4 de Vôlei de Praia

DA REDAÇÃO- Foi aberta a Temporada 2022 do Circuito AR-4 de Vôlei de Praia, nos dias 22 e 23 de janeiro, em Ipatinga. Foram 31 duplas inscritas, distribuídas em Misto; Feminino Adulto; Adulto Masculino e Sub17-Masculino.

Conforme o coordenador regional da Assessoria Regional Quatro (AR-4), Daniel Cristiano Souza, as expectativas foram superadas, pois “o Clube Morro do Pilar sempre acolheu o Circuito AR-4 de Vôlei de Praia com uma excelente estrutura”. “Minas Gerais se consolida na modalidade vôlei de praia, ainda mais depois que Ana Patrícia e Duda, que são atletas olímpicas, escolheram Minas Gerais para iniciar e desenvolver os treinamentos rumo ao ciclo olímpico Paris 2024. Minas Gerais não tem mar, mas se trata de um estado que ama o vôlei de praia”.

Atletas de Caratinga se destacaram, classificando-se em três categorias. Confira os resultados:

Classificação Geral:

Sub-17 Masculino

1º Lugar Carlos Daniel/Nicolas Gabriel ACIC/QUALITY FRUIT/CARATINGA (Técnico: Gilson Bispo)

2º Lugar Lucas Ryan/Erick Almeida ACIC/QUALITY FRUIT/CARATINGA (Técnico: Gilson Bispo)

3º Lugar Nicolas Wagner/Thales de Souza PREFEITURA DE IPANEMA (Técnico: João Pedro)

4º Lugar Samuel Vieira/Miguel Henrique PREFEITURA DE IPANEMA (Técnico: João Pedro)

Misto

1º Lugar Helizangela Carla/Elderleno Rodrigues PREFEITURA DE CARATINGA/ESPORTE CLUBE CARATINGA/PITICAS CARATINGA

2º Lugar Rozi Oliveira/Marcelo Nassif ESPORTE CLUBE VILA CELESTE/IPATINGA VOLEI (Técnico: Adler Franz)

3º Lugar Érica Sabrina/Rangel Matos PREFEITURA DE CARATINGA/ESPORTE CLUBE CARATINGA/PITICAS CARATINGA

4º Lugar Julia Firmino/Daniel Cristiano IPATINGA

Feminino Adulto

1º Lugar Rozi Oliveira/Jessica Nayara ESPORTE CLUBE VILA CELESTE/IPATINGA VOLEI (Técnico: Adler Franz)

2º Lugar Érica Sabrina/Helizangela Carla PREFEITURA DE CARATINGA/ESPORTE CLUBE CARATINGA/PITICAS CARATINGA

3º Lugar Jayane Stefany/Jaciara Cristine PREFEITURA DE RIO PIRACICABA

4º Lugar Julia Firmino/Maria Eduarda IPATINGA

Adulto Masculino

1º Lugar Wemerson Silva/Luiz Alberto TERRAO CORONEL FABRICIANO/IPATINGA

2º Lugar Andrezão/Matheus Barbosa TERRAO CORONEL FABRICIANO

3º Lugar Igor Fernandes/Thalles Luiz ESPORTE CLUBE VILA CELESTE/IPATINGA VOLEI (Técnico: Adler Franz)

4º Lugar Flaviano Sodré/Pedro Rikkson ESPORTE CLUBE VILA CELESTE/IPATINGA VOLEI (Técnico: Adler Franz)