Caratinga se despede de Piter

CARATINGA – “Descanse em paz anjo bom de Caratinga”. Essas foram as palavras do padre Moacir Ramos no final da missa de corpo presente do herói caratinguense Piter, que morreu nesta segunda-feira (17). Piter havia sido atropelado na última sexta-feira (14) no centro de Caratinga. Ele sofreu traumatismo craniano e não resistiu ao grave ferimento.

Às 13h30 os sinos da catedral São João Batista dobraram, anunciando que chegava o corpo de Piter para despedida da população.

Centenas de pessoas acompanharam a missa. Em sua homilia, o padre Moacir disse que Piter era uma joia dada por Deus aos caratinguenses cuidar e que ontem estava sendo devolvida aos céus. “Recebemos ele de Deus para cuidar e amar. Vamos sentir falta de alguém muito especial ao passar pelas ruas da cidade. Deus é dono das nossas vidas. Bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus. Piter deixa um legado, comoveu a nossa cidade. Hoje podemos dizer: super Piter, descanse em paz anjo bom. Que Deus nos ensine essa capacidade de amar todas as pessoas, como Piter fazia”, disse o padre.

Logo depois da missa, o cortejo fúnebre foi acompanhando pelos Bombeiros Comunitários de Ubaporanga e por vários caratinguenses que fizeram questão de acompanhar o sepultamento de Piter no cemitério São João Batista.