Após a quarta semana consecutiva na onda amarela, próxima etapa permitirá reabertura de cinema e música ao vivo nos bares

CARATINGA- A microrregião de Caratinga se aproxima da onda verde do Plano Minas Consciente, que permite a retomada de serviços não-essenciais com maior risco (menor restrição de atividade socioeconômica). A análise da situação da pandemia nas localidades é semanal.

O município entra para a quarta semana na onda amarela, conforme deliberou o Comitê extraordinário Covid-19 para o período 19 a 26 de setembro. Caso não regrida nos próximos dias, o município vai para a onda verde já no período de 26 a 2 de outubro.

A onda verde compreende o último nível do plano Minas Consciente, fase em que é permitida a maior parte das atividades, como bares com música ao vivo, cinemas e parques. Todas as aberturas devem respeitar os protocolos estipulados pelo Governo de Minas, que incluem padrões de distanciamento social e práticas de higienização.

Nesta fase ainda são permitidos atividades artísticas, como produção teatral, musical e de dança e circo; feiras, congressos, exposições, filmagens de festas, casas de festas, bufê; discotecas, boliches, sinuca; e serviços de colocação de piercings e tatuagens.

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA 1º Corte 50 10% 25% 2º Corte 100 20% 40% AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto 1 2 2 CARATINGA 88 50% 65% CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 98 53% 52% IPATINGA 87 53% 40%

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50% 4,0 2º Corte 90% 7,0 AGRUP. MICROS SUBGR % Ocup. UTI Adulto Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep 4 4 CARATINGA 43% 24,3 CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 56% 13,1 IPATINGA 79% 6,0

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA 1º Corte -15% -15% 2º Corte 15% 15% AGRUP. MICROS SUBGR % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência 2 1 CARATINGA 127% -37% CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 65% -7% IPATINGA 53% -35%

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG Pontuação Classificação em Ondas 1º Corte 2º Corte AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados Onda Atual Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Próxima Onda Tempo Novo na Onda Amarela / Verde [dias] % Pop. SUS-Dependente CARATINGA 1 4 4 Amarela 21 Amarela ≥28 91,4% CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 1 4 4 Amarela 21 Amarela ≥28 68,8% IPATINGA 1 4 2 Vermelha 0 Amarela 7 68,7%