Caratinga regride para Onda Amarela

Eventos passam a ficar restritos para até 100 pessoas

CARATINGA- Caratinga regrediu para a Onda Amarela do Plano Minas Consciente. Nesta fase, o número de pessoas permitidas por evento reduz de 250 para 100. Em relação ao espaço, a distância linear deve ser de 1,5 metros com a capacidade de 4m² por pessoa.

MUDANÇAS

Para conter a evolução da pandemia e reestabelecer com velocidade a capacidade de assistência médica das macrorregiões Noroeste e Triângulo do Norte, preservando a rede hospitalar em todo o estado, o Governo de Minas decretou o fechamento dessas duas macrorregiões de Saúde. A determinação foi aprovada nesta quarta-feira (3) pelo Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar os indicadores da doença no estado.

As 60 cidades que compõem as duas macrorregiões passarão para a onda roxa do Minas Consciente, faixa criada para contemplar as medidas mais severas de restrição, como toque de recolher das 20h às 5h e aos finais de semana. As normas já estão valendo.

Outras três regiões mineiras – Norte, Triângulo do Sul e Leste do Sul – também estão em estado de alerta e poderão ser incluídas na onda roxa, caso apresentem piora nos indicadores. Juntas, elas englobam 166 municípios. O monitoramento para avaliar a quarentena nessas localidades é feito diariamente.

Já as regiões Sul e Vale do Aço regrediram da onda amarela para a onda vermelha do Minas Consciente. Assim, o estado possui duas regiões em onda roxa; oito na vermelha; e quatro na amarela.

Data de Atualização: 01/03/2021 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA Parâmetros 1º Corte 50 10% 25% 2º Corte 100 20% 40% MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto 1 2 2 VALE DO AÇO CARATINGA 87 50% 74% VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 244 47% 55% VALE DO AÇO IPATINGA 234 62% 58%

Data de Atualização: 01/03/2021 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA Parâmetros 50% 50% 4,0 3,5 -15% -15% 90% 80% 7,0 6,0 15% 15% MACROS % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência 4 0 4 0 2 1 VALE DO AÇO 38% 35% 32,8 27,5 28% -7% VALE DO AÇO 82% 85% 4,4 1,9 7% 6% VALE DO AÇO 90% 93% 2,8 1,1 59% 48%

Data de Atualização: 01/03/2021 AVALIAÇÃO GERAL Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente Parâmetros 12 19 MACROS Grau de Risco AGRUP Grau de Risco da Semana Anterior Grau de Risco da MACRO Onda Atual 27/02 a 05/03 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 06/03 a 13/03 0 a 32 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO 14 11 20 Verde ≥28 Amarela 91,4% VALE DO AÇO 21 19 20 Amarela 21 Vermelha 68,8% VALE DO AÇO 28 29 20 Vermelha 0 Vermelha 68,7%