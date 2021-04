Caratinga registrou índice de isolamento de 34,51% na última semana

CARATINGA- A microrregião de Caratinga registrou na última semana o índice de isolamento de 34,51%. Os dados são divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) no Painel de Monitoramento da Covid-19.

A macrorregião Vale do Aço, que conta ainda com as micros de Coronel Fabriciano/Timóteo e Ipatinga obteve o índice médio de distanciamento social de 46,70%. Quase a mesma média alcançada pelo Estado, que foi de 46,67%. A média de isolamento no Brasil na última semana foi de 49,15%.

O maior índice de isolamento registrado na macro foi de Ipatinga (54,95%). Coronel Fabriciano/Timóteo registrou 46,61%.

Fim do toque de recolher

Mesmo com Onda Roxa, o índice de isolamento em Caratinga ainda é baixo. As primeiras semanas das medidas mais restritivas incluíam toque de recolher entre 20h às 5h e proibiam as visitas sociais nas residências.

No entanto, tais medidas foram suspensas atendendo a um acordo judicial feito pelo Governo de Minas na última segunda-feira (5), após o deputado estadual Bruno Engler questionar a constitucionalidade das medidas. Apesar do fim da proibição, o Governo de Minas reiterou que desaconselha qualquer tipo de aglomeração ou trânsito desnecessário durante a pandemia.

O secretário de Estado de Saúde disse em coletiva de imprensa, que a taxa de isolamento cresceu após a implantação da onda roxa no estado e que, apesar do aumento no número de óbitos, as restrições já se refletem em queda na incidência da covid-19.

“Conseguimos uma taxa de isolamento crescente desde a semana 11, quando a onda roxa foi implementada em todo o estado. Mesmo assim, é um pouco lenta a queda na incidência, mas nos locais em que foi implementada primeiro temos tido sucesso. Os óbitos ainda estão subindo, mas isso não significa que estamos caminhando para a piora. O óbito é o último indicador a subir e reflete o colapso que vivenciamos em março e começo de abril. A tendência importante é o número de casos novos, incidência e ocupação. Já sentimos melhora nesses indicadores”, afirmou em reportagem da Agência Minas.