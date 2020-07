Caratinga registrou 117 casos prováveis de Dengue nas quatro últimas semanas

DA REDAÇÃO- Caratinga segue com média incidência para casos prováveis de doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti. Conforme a Secretaria de Estado de Saúde de Minas, nas quatro últimas semanas foram contabilizados 117 casos prováveis de dengue e um de Zika. Também seguem com média incidência os municípios de Ubaporanga e Vargem Alegre.

Bom Jesus do Galho, Inhapim, Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste e Santa Rita de Minas apresentam baixa incidência. A situação, até o momento, é silenciosa em Entre Folhas, Imbé de Minas, São Domingos das Dores e São Sebastião do Anta.

MINAS

Desde o boletim publicado em 19/6, a SES-MG passa a divulgar também os casos confirmados de dengue, Chikungunya e Zika. Em 2020, até o momento, Minas Gerais registrou 89.392 casos prováveis (casos notificados exceto os descartados) de dengue. Desse total, 47.893 casos foram confirmados para a doença. Quanto aos óbitos, em 2020, foram confirmados 08 óbitos pelo agravo nos municípios de: Alfenas, Bom Despacho, Carneirinho, Guaxupé, Itinga, Medina, Raposos e Santa Luzia. Há 46 óbitos em investigação.

Em relação à Febre Chikungunya, foram registrados, em 2020, até o momento, 1.951 casos prováveis da doença. Destes, 969 foram confirmados. Há um óbito em investigação.

Já em relação à Zika, em 2020 foram registrados 413 casos prováveis. Destes, 89 foram confirmados para a doença.