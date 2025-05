Caratinga registra três tentativas de homicídio em menos de 24 horas

CARATINGA — A cidade de Caratinga viveu, entre a tarde de terça-feira (13) e a manhã desta quarta-feira (14), uma sequência de episódios violentos. Em menos de 24 horas, três tentativas de homicídio foram registradas em diferentes bairros, envolvendo disputas pessoais, desentendimentos e supostas vinganças. As ocorrências, atendidas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), estão sob investigação.

Primeiro caso

O primeiro crime ocorreu por volta das 12h30 de terça-feira, na Rua Professor Olinto, bairro Nossa Senhora Aparecida. Um jovem de 24 anos conversava com um amigo em frente à residência, quando dois homens em uma motocicleta Honda CG prata se aproximaram. Um dos ocupantes, usando capacete branco, sacou uma arma e efetuou diversos disparos contra a vítima, que foi socorrida por terceiros e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde permanece internada, aguardando cirurgia.

Durante o rastreamento, militares localizaram três motocicletas suspeitas em uma casa abandonada na Rua Major Belegard, no mesmo bairro. Uma delas possuía sinalização de furto e outras duas estavam com a numeração do chassi raspada. No imóvel, foram encontrados ainda um capacete, uma calça possivelmente descartada pelos autores e uma réplica de pistola. Todo o material foi apreendido para perícia.

Segundo caso

Horas depois, por volta das 17h30, outra tentativa de homicídio foi registrada no bairro Esperança. A vítima, um homem de 27 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com testemunhas, o crime teria sido motivado por desavenças relacionadas a um antigo relacionamento. Segundo o irmão do suspeito, o autor, de 24 anos, não aceitava o fim do namoro com a ex-companheira, que atualmente se relaciona com a vítima baleada. Ainda segundo relatos, o suspeito, usuário de drogas, havia deixado a residência da família pela manhã e não foi mais visto.

Momentos antes do crime, a atual namorada da vítima — ex-companheira do suspeito — também procurou a PM, relatando ter recebido ameaças. Ela contou que foi alertada pela mãe do suspeito para sair do bairro e, pouco depois, o homem apareceu em frente à casa dela, disparou para o alto e fugiu carregando uma mochila.

Terceiro caso

Na manhã desta quarta-feira (14), por volta das 11h, mais um caso foi registrado na Rua Quintino Bocaiúva, bairro Santa Cruz. Desta vez, a autora dos disparos foi uma mulher, irmã da vítima baleada na noite anterior no bairro Esperança.

Conforme informações do tenente Lessa, a mulher relatou ter sido ameaçada por um homem de 22 anos, conhecido no meio policial, apontado como possível mandante do atentado ocorrido na tarde de terça-feira. Segundo a autora, após ser ameaçada novamente, ela buscou uma arma de fogo em casa e, ao ser abordada pelo suspeito quando passava pela região conhecida como “caixa d’água”, foi atingida pela motocicleta conduzida por ele. No chão, ela sacou a arma e atirou.

Durante a ação, um disparo atingiu de raspão a cabeça de uma mulher de 57 anos, que não tinha envolvimento com o caso. Ela foi usada como escudo pelo rapaz, que seria o alvo da autora. A mulher foi socorrida e não corre risco de morte.

A autora dos disparos fugiu e se escondeu em uma residência próxima. A movimentação suspeita foi percebida por vizinhos, que acionaram a PM. Os militares localizaram a mulher e apreenderam a arma utilizada no crime.

Investigações em andamento

As três ocorrências seguem sob apuração. O 62º Batalhão de Polícia Militar reforçou o compromisso com a segurança pública e informou que as diligências continuam para localizar os demais envolvidos e apreender as armas utilizadas nos crimes.