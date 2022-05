Caratinga registra queda no Índice de Infestação Predial por Aedes aegypti

O maior número de casos notificados foi registrado no Bairro Santa Cruz

CARATINGA- O novo Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) realizado pela equipe do Departamento de Vigilância em Saúde na última semana, apontou Índice de Infestação Predial por Aedes aegypti de 2%. O 1º LIRAa realizado em janeiro de 2022 tinha apontado Índice de Infestação Predial (IIP) de 3,4%. As informações são da Prefeitura de Caratinga.

O diretor do Departamento de Epidemiologia e Estatística Artur Santana destaca que, apesar do número positivo, vale ressaltar a importância da manutenção das medidas preventivas para eliminar a formação de criadouros do mosquito. “Essa queda se dá ao trabalho realizado pela equipe da Seção de Controle de Endemias, esse ano tivemos algo em torno de 200 casos prováveis de arboviroses, porém, cabe ressaltar que nem todos são confirmados. Estamos saindo no final de maio do nosso período de alta transmissão, mesmo assim, pedimos que a população continue ainda com o cuidado redobrado a partir de junho até novembro, que consiste no período de baixa transmissão”.

Conforme os dados divulgados, o maior número de casos notificados entre janeiro e abril foi registrado no Bairro Santa Cruz.