Caratinga registra primeiro óbito por dengue em 2023

PREFEITURA CONFIRMA PRIMEIRO ÓBITO POR DENGUE EM CARATINGA EM 2023

A Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga informa que após exame laboratorial realizado pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED), ficou confirmado a morte por dengue de uma mulher de 53 anos, moradora do distrito de São Cândido. A paciente possuía comorbidade, ela havia sido diagnosticada com púrpura trombocitopênica autoimune há aproximadamente 6 anos. Ela foi admitida no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora no dia 16/03/2023 e evoluiu à óbito no dia 01/04/2023.