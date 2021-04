Caratinga registra morte de jovem de 19 anos diagnosticada com covid-19

Outros cinco óbitos foram divulgados ontem pela Secretaria de Saúde

CARATINGA– O município de Caratinga registrou na noite de domingo (18), o óbito de uma jovem de 19 anos, diagnosticada com covid-19. Conforme a prefeitura, a paciente, que residia no Bairro Santo Antônio, estava em tratamento domiciliar e evoluiu a óbito ao dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Outros cinco óbitos foram informados ontem pela Secretaria de Saúde. Desde o início da pandemia, já foram confirmados 216. Confira os registros desta segunda-feira (19):

212°:Trata-se de um paciente de 50 anos, residente no bairro Santo Antônio, que estava internado no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na tarde do último domingo (18).

213°: Trata-se de um paciente de 87 anos, residente no bairro Nossa Senhora Aparecida, que estava internado no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na noite do último domingo (18).

214°: Trata-se de uma paciente de 66 anos, residente no bairro Santo Antônio, que estava internada no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na manhã desta segunda-feira (19).

215°: Trata-se de uma paciente de 68 anos, residente no Centro de Caratinga, que estava internada no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na tarde desta segunda-feira (19).

216°: Trata-se de um paciente 41 anos, residente no bairro Santa Cruz, que estava internado no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na tarde desta segunda-feira (19).