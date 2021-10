Caratinga registra menor índice de infestação por Aedes aegypti dos últimos anos

DA REDAÇÃO – O 3º Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) de 2021, realizado entre os dias 25 e 27 de outubro, apontou baixo risco de epidemia para Arboviroses no Município de Caratinga.

O índice de infestação considerado satisfatório pelo Ministério da Saúde é abaixo de 0,9%, resultado esse obtido pelo Município no último levantamento.

“Vale ressaltar que, mesmo com o resultado satisfatório, é importante que população continue adotando todas as medidas necessárias para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti”, orienta a Secretaria Municipal de Saúde.