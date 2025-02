Caratinga registra crescimento expressivo na balança comercial em 2024

CARATINGA- O município de Caratinga registrou um crescimento significativo na sua balança comercial ao longo do ano de 2024. O volume de exportações atingiu US$ 199,98 milhões entre janeiro e dezembro, representando um incremento de 120,7% em relação ao mesmo período de 2023. As importações também cresceram, totalizando US$ 1,56 milhão, um aumento de 25,8% em comparação ao ano anterior.

A corrente de comércio de Caratinga, soma das exportações e importações, alcançou a marca de US$ 201,54 milhões em 2024. O saldo comercial apresentou um superávit expressivo de US$ 198,42 milhões no período.

No ranking estadual, Caratinga ocupou a 44ª posição entre os maiores exportadores e ficou na 142ª posição no ranking de importações de Minas Gerais. Já no cenário nacional, a cidade alcançou a 274ª colocação entre os maiores exportadores do Brasil e a 1.153ª posição entre os maiores importadores do país.

MERCADO

O café, principal produto de exportação de Caratinga, tem como destino diversos países ao redor do mundo. Os Estados Unidos lideram como maior comprador, representando 38% das exportações da cidade. Em seguida, aparecem a Itália (11%), Finlândia (7,1%), China (6,2%), Alemanha (6,1%), Austrália (4%), Coréia do Sul (3,5%), Japão (3,5%), Bélgica (3,2%) e Arábia Saudita (2,4%).

No que diz respeito às importações, a cidade adquiriu principalmente ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou com motor (elétrico ou não elétrico) de uso manual, que representaram 21% do total importado. Outros produtos de destaque foram máquinas de lavar louça e equipamentos para limpar ou secar garrafas e outros recipientes (12%); máquinas e aparelhos para preparação ou fabricação industrial de alimentos e bebidas, exceto aqueles para extração de óleos vegetais (11%); além de aparelhos mecânicos para projetar, dispersar ou pulverizar líquidos e pós, incluindo extintores e pistolas aerográficas (10%).