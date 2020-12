Caratinga registra centésima morte de paciente diagnosticado com covid-19

74 novos casos foram confirmados ontem

CARATINGA– De acordo com a Prefeitura de Caratinga, confirmou o centésimo óbito de paciente diagnosticado com Covid-19.

Trata-se de uma idosa de 98 anos, que residia no distrito de Sapucaia e estava internada no Hospital Márcio Cunha em Ipatinga, tendo evoluído a óbito no dia 12 de dezembro. O óbito foi informado pela Gerência Regional de Saúde na tarde desta terça-feira (15).

74 NOVOS CASOS

O município registrou ontem 74 novos casos de covid-19. O acumulado nesta terça-feira (15) foi de 3.191 casos confirmados, 185 casos em acompanhamento e 2906 pacientes recuperados.