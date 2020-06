Caratinga registra 89° caso de covid-19

CARATINGA- A Secretaria de Saúde de Caratinga, através do Departamento de Epidemiologia e Estatística, divulgou em Boletim Epidemiológico Diário do Covid-19 de ontem mais cinco casos positivos de covid-19.

Os pacientes são residentes na área central (Morro do Escorpião e Belvedere), sendo uma mulher com idade de 57 anos e três homens, com idades de 60, 47 e 31 anos. Também uma idosa de 81 anos, residente no Bairro Santa Cruz.

Com os novos casos, Caratinga totaliza 89 infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia. Deste quantitativo, já foram registrados 35 pacientes curados e quatro óbitos confirmados.

Do total de 782 casos notificados, 611 foram descartados e 82 casos seguem em investigação. Quatro óbitos foram descartados.