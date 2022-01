Caratinga registra 316° óbito de paciente diagnosticado com covid-19

Mais 98 casos de coronavírus foram confirmados nas últimas 24 horas

CARATINGA – Mais um óbito por covid-19 foi registrado em Caratinga nessa terça-feira (18). Trata-se de um paciente do sexo masculino, de 56 anos, que residia no bairro Santo Antônio. Com mais esse registro, chegam a 316 mortos por covid-19 no município.

Mais 98 casos confirmados

E de acordo com boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde nessa terça-feira (18), mais 98 casos foram confirmados de covid-19, chegando a um total de 10.672. No boletim anterior esse número era de 10.574. Já os casos em acompanhamento somam 335, ou seja, 69 a mais do que o constante no boletim dessa segunda-feira (17) que apontava 266 casos em acompanhamento.

Os pacientes recuperados somam 10.021 e 316 óbitos confirmados por covid-19.